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В Астане заработала система взвешивания автотранспорта

В Астане заработала система взвешивания автотранспорта, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 08:01 Фото: министерство транспорта РК
В Астане официально запустили автоматизированную систему взвешивания автотранспорта, которая призвана обеспечить сохранность дорог, сообщает Zakon.kz.

Система позволит улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей и создать более благоприятные условия для передвижения других участников дорожного движения, передает Минтраспорта РК.

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Автоматизированная система работает с сентября текущего года. При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм.

Так, автоматизированные системы взвешивания автотранспорта (АСИ) установлены на основных въездах в столицу со стороны городов: Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.

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В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1000 МРП (от 147 тыс до 3,7 миллиона тенге). Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна будет превышать: 1. трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) — 25 тонн; 2. четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны; 3. пятиосные – 38 тонн; 4. с шестью и более осями – 44 тонны.

"Согласно анализу, большегрузы превышают нормы перевозки в 1,5-2 раза. При допустимой норме в 25 тонн фактически перевозят 35-40 тонн. Министерством с начала прошлого года совместно со столичным акиматом ведется работа по установке АСИ на основных въездах в город. В Астане только зарегистрировано около 6300 самосвалов, которые перевозят инертные грузы с 29 карьеров вблизи столицы. Таким образом, наша основная задача – обеспечить сохранность дорог". Председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Алтай Али

Подразумевается, что система позволит минимизировать коррупционные риски и исключить человеческий фактор. До конца года планируется внедрить данную систему в остальных регионах страны.

Ранее стало известно, какие дороги закрыты в Алматы до середины сентября.

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