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За что в Астане может "прилететь" штраф почти на 4 млн тенге

За что в Астане может &quot;прилететь&quot; штраф почти на 4 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 16:23 Фото: Telegram/astana_newss
В сентябре 2024 года в Астане запускается автоматизированная система взвешивания (АСИ) автотранспорта. В связи с этим тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам за перевес груза может грозить штраф почти до 4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом в столичном акимате рассказали 23 августа.

"Данная система позволит улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей, общий уровень транспортной инфраструктуры города, создать более благоприятные условия для передвижения других участников дорожного движения... Объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться, а за нарушение требований предусмотрено административное наказание. Взвешивание транспортных средств осуществляется в движении".Пресс-служба акимата Астаны

В ведомстве отметили, что размеры штрафов зависят от степени превышения массы на ось и могут варьировать от 40 МРП (147 тыс. 680 тенге) до 1000 МРП (3 млн 692 тыс. тенге) в зависимости от типа предпринимательства – малого, среднего или крупного.

"В связи с этим перевозчикам настоятельно рекомендуется внимательно следить за соблюдением весовых параметров, чтобы избежать административных штрафов".Пресс-служба акимата Астаны

Также столичные власти отметили, что автоматизированная система взвешивания уже функционирует в тестовом режиме. АСИ установлена на основных въездах в город: со стороны Павлодара, Караганды, Костаная, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка.

За последний месяц было зафиксировано уже более 10 тыс. нарушений.

Согласно приказу МИИР РК от 26 марта 2015 года №342 "Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан", допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать приведенные ниже значения (в тоннах):

  • трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) – 25 тонн;
  • четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны;
  • пятиосные – 38 тонн;
  • с шестью и более осями – 44 тонны.

Таким образом, общий вес включает в себя как вес самого груза, так и автотранспорта.

АСИ в движении измеряет массу на ось и фиксирует случаи превышения допустимых весовых параметров. При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм.

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22 августа 2024 года стало известно, что грузовики в бюджет Астаны штрафами принесли 4 млрд тенге.

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