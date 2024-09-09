Поход на Большой Алматинский пик закончился 15-часовой спасательной операцией

Спасатели пришли на помощь туристам в районе Большого Алматинского пика. Специалистам потребовалось более 15 часов для того, чтобы эвакуировать и передать медицинским работникам любителей приключений, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), рано утром 8 сентября семь человек направились в поход на Большой Алматинский пик. Однако, туристы не рассчитали время и не смогли вернуться до наступления темноты. Кроме того, они заблудились.

И только после того, как двум участникам группы стало плохо последовало обращение за помощью к спасателям.

"В ходе спасательных работ группа туристов разделилась и находилась в постоянном движении, что осложняло проведение поисковых работ", – уточнили в МЧС.

Туристов смогли обнаружить через лишь через семь часов: они были сильно утомлены и переохлаждены. Также к месту происшествия вылетел вертолет, который эвакуировал пострадавших.

Стоит отметить, что Большой Алматинский Пик – одна из самых популярных и легкодоступных вершин Заилийского Алатау.

8 сентября на пульт 112 поступил вызов от туристов, которые заметили, как мальчик сорвался с обрыва. Инцидент произошел на поляне Терра в ущелье Проходное Карасайского района Алматинской области. Оперативная группа РОСО МЧС РК, прибыв к месту вызова, обнаружила, что вследствие падения ребенок получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела.