10-летний мальчик сорвался с обрыва в горах Алматинской области

Фото: скриншот видео

8 сентября на пульт 112 поступил вызов от туристов, которые заметили, как мальчик сорвался с обрыва. Инцидент произошел на поляне Терра в ущелье Проходное Карасайского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

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