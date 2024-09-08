Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

10-летний мальчик сорвался с обрыва в горах Алматинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 19:08 Фото: скриншот видео
8 сентября на пульт 112 поступил вызов от туристов, которые заметили, как мальчик сорвался с обрыва. Инцидент произошел на поляне Терра в ущелье Проходное Карасайского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Оперативная группа РОСО МЧС РК, прибыв к месту вызова, обнаружила, что вследствие падения ребенок получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела.

"После оказания первой помощи в связи с необходимостью экстренной госпитализации было принято решение поднять воздушное судно. Вертолет "Казавиаспас" с сотрудниками Центра медицины катастроф на борту оперативно вылетел к месту происшествия. Мальчика подняли на борт и эвакуировали в аэропорт Боралдай", – рассказали в министерстве.

Отмечается, что автомобиль Центра медкатастроф забрал пострадавшего в больницу.

Ранее сообщалось, что попавшей в беду трехлетней девочке помогли спасатели в Актобе.

Читайте также

фейки в связи с массовым отравлением детей распространяют в Казнете
Фейки стали распространяться в связи с массовым отравлением детей в Мангистау
армия, солдаты
Гибель солдата в Мангистау расследуют по статье об умышленном убийстве
солдат, армия,
Гибель солдата в Мангистау: в Минобороны выступили с заявлением
Елена Беляева
МЧС РК Алматинская область 2024 год Вертолеты Спасатели Горы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Маша Распутина,
Распутина рассказала, почему десять лет не разговаривала с Филиппом Киркоровым
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
призеры, XVII летние Паралимпийские игры
Казахстан завершил XVII летние Паралимпийские игры с рекордным количеством медалей
Паралимпиада-2024
Новый рекорд Казахстана: дзюдоист принес девятую медаль Паралимпиады-2024
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: