10-летний мальчик сорвался с обрыва в горах Алматинской области
Фото: скриншот видео
8 сентября на пульт 112 поступил вызов от туристов, которые заметили, как мальчик сорвался с обрыва. Инцидент произошел на поляне Терра в ущелье Проходное Карасайского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Оперативная группа РОСО МЧС РК, прибыв к месту вызова, обнаружила, что вследствие падения ребенок получил закрытый перелом ключицы, рассечение головы и множественные ушибы тела.
"После оказания первой помощи в связи с необходимостью экстренной госпитализации было принято решение поднять воздушное судно. Вертолет "Казавиаспас" с сотрудниками Центра медицины катастроф на борту оперативно вылетел к месту происшествия. Мальчика подняли на борт и эвакуировали в аэропорт Боралдай", – рассказали в министерстве.
Отмечается, что автомобиль Центра медкатастроф забрал пострадавшего в больницу.
Ранее сообщалось, что попавшей в беду трехлетней девочке помогли спасатели в Актобе.
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