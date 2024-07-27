Спасатели спустили с гор заблудившихся во время восхождения на Большой Алматинский пик туристов
Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили, что группа, из пяти человек, отправилась в горы и заблудилась во время восхождения на Большой Алматинский пик, сообщает Zakon.kz.
На помощь пришли спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.
Операция по спуску людей проводили с высоты более 3-х тысяч метров. Среди них были и подростки, одному из которых понадобилась медицинская помощь.
27 июля сообщалось, что иностранный турист застрял в горах Борового.
Ранее сообщалось, что застрявшего в горах Туркестанской области мужчину спустили на землю на вертолете.
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