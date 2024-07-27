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Спасатели спустили с гор заблудившихся во время восхождения на Большой Алматинский пик туристов

Спасатели спустили с гор заблудившихся во время восхождения на Большой Алматинский пик туристов , фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 04:02 Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили, что группа, из пяти человек, отправилась в горы и заблудилась во время восхождения на Большой Алматинский пик, сообщает Zakon.kz.

На помощь пришли спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.

Операция по спуску людей проводили с высоты более 3-х тысяч метров. Среди них были и подростки, одному из которых понадобилась медицинская помощь.


27 июля сообщалось, что иностранный турист застрял в горах Борового.

Ранее сообщалось, что застрявшего в горах Туркестанской области мужчину спустили на землю на вертолете.

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