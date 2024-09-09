Народный штаб: АЭС – гарантия успешного будущего Казахстана

Народный штаб за строительство АЭС начал встречи с населением в регионах. Первой члены штаба посетили Туркестанскую область.

В Туркестане члены Народного штаба встретились с общественностью региона. В мероприятии приняли участие свыше 300 человек. Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов отметил, что члены штаба приехали в регион, чтобы открыто поговорить с гражданами о важности строительства АЭС и рассказать о новых перспективах в связи с реализацией данного масштабного проекта.

Председатель Мажилиса подчеркнул, что туркестанцы всегда активно поддерживают прогрессивные инициативы и политику президента страны Касым-Жомарта Токаева. Он особо отметил, что возведение АЭС – это гарантия энергетической независимости и безопасности нашей страны.

Фото: Али Галым

"Нам нужны чистые, неисчерпаемые источники энергии. Есть один неоспоримый факт: на данный момент у атомной энергии нет альтернативы. Строительство атомной электростанции в Казахстане – это инициатива, продиктованная реальной ситуацией и потребностями сегодняшнего дня. АЭС станет драйвером экономики, ее движущей силой. Появятся тысячи новых высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест. Очевидно, что строительство АЭС приведет к развитию инфраструктуры: будут строиться новые дороги, школы, больницы и жилые дома", – сказал он.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что в настоящее время дефицит электроэнергии наиболее ощутим в южных регионах страны, по итогам прошлого года он составил 3,1 млрд кВт⋅ч. Для сравнения в среднем один город с населением 100 тыс. человек потребляет 700 млн кВт⋅ч. Недостаток электричества выступает сдерживающим фактором для открытия новых производств, развития бизнеса, АПК, создания новых рабочих мест и в целом прогресса страны во многих других сферах.

Фото: Али Галым

"Идея строительства атомной электростанции – решение, принятое после всестороннего осмысления и анализа. Это гарантия нашей энергетической независимости и безопасности. Как не раз отмечал президент, наша настоящая мечта-цель – жить в богатом, независимом Казахстане. И с таких исторических шагов начинается путь к ее достижению", – подчеркнул председатель Мажилиса.

В свою очередь президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев отметил, что в Казахстане имеются кадры, опыт, необходимая научно-техническая и практическая база для строительства АЭС. Президент Гражданского Альянса Казахстана Бану Нургазиева рассказала о том, что прошел год с момента выдвижения президентом идеи об АЭС, во всех регионах прошли общественные слушания, которые позволили широкой общественности вникнуть в суть вопроса, взвесить все "за и против". У людей было достаточно времени, и теперь все прогрессивные силы уверены в необходимости АЭС для дальнейшего развития страны. А генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев подчеркнул, что Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по добыче урана, однако до сих пор не использует свой потенциал и рискует отстать от таких развитых стран, как США, Южная Корея, Франция, где энергия атома приносит большую пользу. Ученый уверен, что АЭС – это надежный, безопасный и экологичный источник энергии.

Фото: Али Галым

Далее в областной больнице члены штаба встретились с работниками сферы здравоохранения. В разговоре особый акцент был сделан на то, что именно медики, как представители интеллигенции, обладают высоким авторитетом в обществе и могут развеять все страхи вокруг мирного атома. В частности, на атомную энергетику приходится всего 0,1% радиоактивного излучения, с которым сталкиваются люди в повседневной жизни. Воздействие АЭС во много раз слабее, чем от рентгена или флюорографии. На таких простых примерах важно доносить до людей, что строительство АЭС не несет угрозы для их здоровья.

В этот же день члены Народного штаба посетили село Орангай Сауранского района. В ходе беседы члены штаба рассказали сельчанам о преимуществах использования атомной энергии. К примеру, фермеры Сайрамского района, которые привлекли польских инвесторов для строительства теплиц, заявили, что не могут запустить производство овощей на полную мощность из-за нехватки электроэнергии. Стабильное электроснабжение от АЭС не только заставит уйти подобные проблемы в прошлое, но и станет крепким фундаментом для развития фермерства, позволит обеспечить все села высокоскоростным интернетом и бесперебойной мобильной связью.

Фото: Али Галым

Кроме того, в городе Кентау члены штаба встретились с коллективом ТЭЦ-5. Теплоэнергетический узел был запущен в 1952 году и обеспечивает город теплом. Члены Народного штаба подчеркнули, что строительство АЭС послужит источником стабильной и чистой энергии для всех коммунальных и промышленных предприятий, что решит проблему перебоев с отоплением и электроснабжением.

В целом в ходе визита Народного штаба жители Туркестанской области всецело поддержали идею строительства АЭС. Туркестанцы намерены принять активное участие в референдуме 6 октября текущего года.

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