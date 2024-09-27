Народный штаб: АЭС – это зеленая и стабильная энергия на долгие годы

Члены Народного штаба за строительство АЭС посетили Мангистаускую область. Здесь они провели встречи с нефтяниками, представителями общественности и обсудили с жителями села Сенек перспективы, которые открывает для региона и всей страны атомная энергетика.

В Актау члены Народного штаба встретились с работниками АО "Маңғыстаумұнайгаз". В мероприятии приняли участие свыше 150 человек. Было особо отмечено, что глава государства уделяет приоритетное внимание людям труда, среди которых значительное место занимают работники нефтегазовой сферы, вносящие большой вклад в развитие страны. Кроме того, члены Штаба напомнили, что по инициативе президента были внесены поправки в Конституцию, согласно которым земля и ее недра принадлежат народу. Депутатами Парламента был принят новый закон о недропользовании. Теперь все новые крупные месторождения в стране обязаны осваиваться с долей участия национальных компаний в 50% и выше. Также все недропользователи теперь обязаны вкладывать средства в продление добычи на истощаемых месторождениях, либо в развитие того региона, где они находятся. Благодаря этому только в "ӨзенМұнайГаз" и "Маңғыстаумұнайгаз" будут сохранены тысячи рабочих мест.

"Все мы хотим жить в сильном, независимом государстве. Мы хотим, чтобы наши дети жили в такой стране. Поэтому сейчас никак нельзя проявлять равнодушие, идти на поводу у критиканов, опираться на всякие домыслы. Надо прагматично смотреть на вещи и принимать смелые решения на благо страны. АЭС – это и есть смелое решение. Призываю всех прийти на референдум 6 октября и проголосовать за АЭС". Спикер Мажилиса, председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов

Фото: Али Галым

Члены Штаба также остановились на одной из острейших проблем региона – дефиците питьевой воды. Так, в этом году выделено 2,5 млрд тенге на завершение строительства водопроводной очистной станции в Форт-Шевченко. Также к 2025 году будет построен новый опреснительный завод в курортной зоне "Кендерли". Продолжается расширение опреснительного завода "Каспий". Однако все эти амбициозные проекты крайне сложно реализовать без надежного источника электроэнергии.

В свою очередь директор Института ядерной физики Саябек Сахиев рассказал, что Казахстан имеет высокий кадровый, ресурсный и научный потенциал для развития энергии мирного атома. Он добавил, что в настоящее время в мире строятся реакторы нового поколения III и III+, которые отличаются повышенными требованиями безопасности.

Фото: Али Галым

В селе Сенек члены Штаба обсудили с местными жителями актуальные вопросы региона. Это создание новых рабочих мест на селе, получение кредитов, открытие новых производств и другие. В рамках программы "Ауыл аманаты" государство выделяет значительные средства сельчанам под 2,5% для открытия собственного дела. Но вместе с тем, для успешного запуска нового бизнеса требуется надежное электроснабжение. Во многом эти вопросы могут быть решены за счет строительства АЭС.

Фото: Али Галым

В этот же день члены Народного штаба встретились с представителями общественности Мангистауской области и региональными активистами. Они обсудили значимость строительства АЭС, как проекта, способного обеспечить диверсификацию экономики региона, приток инвестиций и создание новых рабочих мест. Члены Штаба напомнили, что сейчас Казахстан ежегодно импортирует миллиарды кВт/ч электроэнергии. И каждый год эта цифра растет. Мангистауская область также закупает электричество из-за рубежа в период пиковых нагрузок. Из-за дефицита энергии многие перспективные производства остаются только на бумаге. Эти проблемы решит АЭС. В настоящее время ведутся работы по включению Мангистау в единую энергосистему страны, т.е. в будущем все западные области могут стать получателями энергии мирного атома.

Фото: Али Галым

Члены Штаба обратили внимание жителей области, что атомная энергетика – это общемировой тренд. Такой путь сегодня выбирает большинство экономически развитых стран – США, Франция, Китай и другие. К примеру, Бельгия продлевает на 10 лет срок службы двух реакторов, которые планировала закрыть. Недавно завершилось строительство АЭС в Турции. В этом году Узбекистан принял решение строить атомную станцию.

В целом, мангистаусцы выразили высокую заинтересованность в строительстве атомной электростанции и готовность поддержать реформы главы государства.

Пресс-служба Народного штаба

Изготовлено: ТОО "Nur Media".

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