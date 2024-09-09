Задержание полицейского начальника в Шымкенте прокомментировали в МВД

В соцсетях появилась информация о задержании полицейского начальника в Шымкенте. В пресс-службе МВД ее прокомментировали, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемой информации, якобы задержан начальник Управления финансового обеспечения Департамента полиции, а также старший лейтенант полиции по подозрению в хищении денег в особо крупном размере (370 млн тенге).

9 сентября в пресс-службе МВД РК отреагировали на эти сведения.





"По данному факту возбуждено уголовное дело. По поручению министра внутренних дел Департаментом собственной безопасности начата служебная проверка, по итогам которой будут приняты строгие меры и виновные понесут наказание в соответствии с законом. МВД занимает принципиальную позицию по нетерпимости к любым правонарушениям", – сказано в комментарии.

4 сентября стало известно о задержании заместителя главнокомандующего Национальной гвардии по подозрению в получении взятки.