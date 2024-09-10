Санврачи Алматы рассказали, циркуляция каких вирусов ожидается в осенне-зимний сезон

В Алматы проводятся санитарно-профилактические мероприятия по ОРВИ и гриппу. Врачи рассказали Zakon.kz об эпидемиологической ситуации в мегаполисе и о возможных заболеваниях в сезон активации респираторных инфекций.

По словам руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхана Алпысбайұлы, в настоящее время в городе стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

"За прошедшую неделю на территории города зарегистрировано 10 802 случая ОРВИ, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 484,48, что ниже на 5,7% показателя предыдущей недели (11 460 случаев, показатель – 513,99) и на 8,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года (9518 случаев, показатель – 444,98). Заболеваемость в 62,1% случаях обусловлена детским населением (6712 случаев)", – отметил специалист.

Сообщается, что для проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий вынесено постановление главного государственного санитарного врача №7 от 16.08.2024 года "О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и коронавирусной инфекции (COVID-19) на эпидемический сезон 2024-2025 годов".

В Алматы против гриппа вакцинация будет начата по мере поступления вакцин, сообщил санврач. Иммунизация будет продолжена до 1 декабря 2024 года в поликлиниках по месту прикрепления по РПН.

На 2024 год на средства местного бюджета для вакцинации лиц группы риска закуплено 200 тыс. доз трехвалентной противогриппозной вакцины "Гриппол Плюс" российского производства. Поставка вакцины ожидается во второй декаде сентября текущего года.

"В целях профилактики гриппа в городе будет проводиться вакцинация лиц из группы риска на средства местного бюджета. В нее входят: медицинские работники; дети, подлежащие меднаблюдению и часто болеющие дети старше шести месяцев. Также дети организаций образования для детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, домов ребенка; получатели услуг медико-социальных учреждений; беременные во втором или третьем триместре беременности; лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям". Касымхан Алпысбайұлы

По прогнозу ВОЗ, в Северном полушарии в предстоящий осенне-зимний сезон возможна параллельная циркуляция субтипов вируса гриппа типа А/Н1N1/pdm09 и А/H3N2 с присоединением вируса В и с большей долей вероятности – доминирование вируса гриппа А/Н1N1/pdm09 среди других вирусов гриппа. Вирус гриппа мутирует, поэтому ежегодно обновляется состав вакцины с наличием актуальных штаммов вирусов гриппа.

В период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом эпидемиологи южного мегаполиса рекомендуют населению соблюдать меры профилактики:

повышать иммунную систему, употребляя витамин С. Использовать оксолиновую мазь по назначению врача;

сократить посещение массовых мероприятий, проветривать помещения с проведением влажной уборки, избегать контакта с больными ОРВИ. Если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске, соблюдать правила личной гигиены;

в случае заболевания необходимо находиться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения, в места проведения культурно-массовых мероприятий и другое.

Как рассказал главный санэпидемиолог южной столицы, соблюдение этих простых правил поможет вам избежать инфицирования гриппом и ОРВИ.

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