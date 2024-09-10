Дуйсенова высказалась о требовании депутатов отменить единое время в Казахстане

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на пресс-конференции в правительстве 10 сентября 2024 года рассказала, планируют ли пересмотреть переход на единый часовой пояс в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, вопрос по переходу на единый часовой пояс изучался последние 10 лет. Над этим вопросом, как уточнила она, работала большая группа специалистов и экспертов.

"Теперь депутатский корпус поднял этот вопрос (перехода на зимнее и летнее время. – Прим. ред.). Мы, наверное, это предложение рассмотрим. Но в целом, даже года нет, как мы перешли на этот пояс. Надо, наверное, в целом рассмотреть какие последствия есть от данного перехода. По крайней мере, по системе здравоохранения. По системе пользования электроэнергией мы каких-то резких колебаний не видим. Поэтому давайте рассмотрим эти предложения, чем они их аргументируют. И с учетом их предложений рассмотрим и дадим ответ через соответствующие госорганы, которые занимаются этими вопросами", – резюмировала Тамара Дуйсенова.

4 сентября 2024 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса прокомментировал предложение депутатов вернуть переход на зимнее и летнее время.