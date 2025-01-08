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Общество

Зарплаты нефтяников и шахтеров в Казахстане прокомментировала Тамара Дуйсенова

Тамара Дуйсенова, государственная служащая, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 15:08 Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова прокомментировала заработные платы нефтяников и шахтеров, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в правительстве 8 января 2025 года у нее спросили, какая средняя зарплата у шахтеров по стране, где в разрезе регионов она выше или ниже.

"В основном заработная оплата выше там, где у нас нефтяные предприятия. Это западные регионы: Атырауская, Мангистауская и Актюбинская области. Но сразу хочу обратить внимание: у них и средняя заработная плата по регионам выше, но за счет зарплаты именно тех, кто работает в нефтяной отрасли. А остальные, например, педагоги или же медики, получают в среднем такие же заработные платы, как по республике", – сказала Тамара Дуйсенова.

Она затруднилась назвать заработные платы шахтеров и пообещала уточнить и предоставить эту информацию позже.

По словам Тамары Дуйсеновой, зарплата шахтеров зависит от условий труда. Те, кто работает в шахте, получают одни деньги, а те, кто за ее пределами, – другие.

В декабре 2024 года работники Южно-Жезказганского рудника и рудника Жыланды приостановили работу. Они требовали повысить им зарплаты в два раза. В итоге шахтерам доначислили премию и предложили индексацию зарплаты.

Бауыржан Муканов
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