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Возврата перехода на летнее время не будет три года

Смена часового пояса, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 12:59 Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 сентября 2024 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал предложение депутатов вернуть переход на зимнее и летнее время, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, вопрос смены времени будоражит общество и было много обращений.

"Вы знаете итоги петиции. Такая практика перехода с зимнего на летнее время была. Такой вопрос сейчас рассматривается и в Украине о том, чтобы отменить такой переход. Поэтому такая практика была, и предложение депутата заслуживает внимания. Может быть, рассмотрим, но вместе с тем по итогам петиции комиссия приняла решение, что для того, чтобы определить итоги влияния и формализовать это в научное заключение, нужно время – это ключевой момент", – ответил он.

Министр подчеркнул, что в рекомендациях было отражено, что Минздрав последующие три года будет проводить исследование негативного влияния перевода времени.

"О положительном влиянии мы уже давно говорили. Еще раз, конкретно решение мы приняли, в петиции отказано. Последующие три года будут проводиться Минздравом дописследования, по итогам трех лет мы можем говорить о том, какие варианты возможны. Речь не о возможности, а о том, что по итогам трех лет у нас будет научно обосновано влияние принятого решения. Прежде всего по отрицательным аспектам, если они будут", – дополнил министр.

А на вопрос о том, что недостаточно ли того мотива, что люди боятся за свою безопасность, потому что вечер наступает очень рано, министр заявил, что решение о переводе времени принимается на основе научных данных.

"Это не ваши потребительские привычки и не мои. Некоторые любят гулять до двух часов ночи, потом утром не могут встать, и для них это короткий день. А кто-то рано ложится и рано встает. Здесь речь не о потребительских привычках индивидов, а о влиянии на здоровье – такие решения принимаются на основе научных исследований", – озвучил Шаккалиев.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года на всей территории Казахстана установили единый часовой пояс (UTC+5). Подробнее – по ссылке.

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