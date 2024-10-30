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Какие болезни могут исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи в Казахстане

Минздрав, ГОБМП, ОСМС , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 16:01 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса 30 октября 2024 года прокомментировала вопрос о том, какие заболевания переведут из пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в пакет медстрахования, сообщает Zakon.kz.

Сама процедура перевода, по словам главы Минздрава, предусматривает внесение поправок в законодательство.

"В принципе, мы сейчас определились. Основная задача – никого не оставить без медицинской помощи. Вторая задача – максимально наших граждан привлечь в систему медстрахования, для того, чтобы они тоже несли обязательства перед своим здоровьем. Мы посмотрели половозрастные группы, которые болеют этими заболеваниями, те заболевания, которые относятся к детям до 18 лет и которые на сегодня априори застрахованы на 100% государством, мы будем переводить поэтапно в пакет ОСМС", – сказала Акмарал Альназарова.

На сегодня, как уточнила министр, застрахованы 87% казахстанцев, из них 12 млн или более 70% застрахованы за счет государства. Это дети от 0 до 18 лет, пенсионеры, многодетные, а также лица с инвалидностью, официально зарегистрированные в качестве безработных, военные и студенты.

"Государство все эти категории страхует за счет бюджета. В рамках ГОБМП останутся все социально значимые заболевания. Мы говорим о том, что мы онкологические скрининги переводим – здесь есть и поддержка республиканской бюджетной комиссии и Парламента – почти 22 млрд тенге дополнительно будут переданы в пакет ГОБМП для незастрахованного населения, и в итоге услуги по онкологическим скринингам будут им доступны", – резюмировала Акмарал Альназарова.

10 сентября 2024 года сообщалось, что в Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи.

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