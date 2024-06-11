Какой вакциной будут прививать девочек против ВПЧ в Казахстане

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 11 июня 2024 года рассказала, какой вакциной будут прививать девочек в Казахстане против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщает Zakon.kz.

Акмарал Альназарова рассказала, что главная цель иммунизации против ВПЧ – профилактика и снижение смертности от рака шейки матки.

"В год в Казахстане регистрируется 1800-1900 новых случаев рака шейки матки. Это молодые женщины. Около 600 погибают от этой болезни", – заявила она.

При этом министр подчеркнула, что более 130 стран несколько лет уже прививают девочек от ВПЧ, в том числе страны Центральной Азии.

"Казахстан несколько лет назад начал эту кампанию, но из-за ряда причин, в том числе из-за неготовности общества и недостаточности информационно-разъяснительной работы, свернул эту программу. Но в этом году выделено более 9,5 млрд тенге на покупку вакцины. Остановили выбор на 4-валентной вакцине – это рекомендация ВОЗ и наших специалистов, врачей. Вакцина – американского производства. Более 370 тыс. вакцин приобретено и около 175 тыс. девочек подлежат вакцинации... Полный курс – две вакцины", – добавила глава Минздрава.

Она сообщила, что был проведен анализ состояния здоровья девочек, которых привили в Казахстане 10 лет назад.

"Показатели говорят, что нет никаких негативных последствий, они создали семьи, родили детей, и никаких нет последствий. То есть то, что эта вакцина может привести к бесплодию – миф. Мы до 1 сентября будем проводить активно информационно-разъяснительную работу", – резюмировала Альназарова.

22 мая руководитель Управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санэпидконтроля МЗ РК Нуршай Азимбаева сообщила, что кампанию по вакцинации девочек против вируса папилломы человека в Казахстане планируется начать в сентябре-октябре текущего года.

