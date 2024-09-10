Археологи используют современные научные технологии в исследованиях кочевников в ВКО

Современные археологические открытия, исследования и проблемы Восточно-Казахстанской области обсудили сегодня в Астане на VIII Международной научно-практической конференции "Алтай – золотая колыбель тюркского мира", сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ербол Нургалиев, в регионе остается еще много неисследованных территорий. Одной из важных целей научно-практической конференции является ознакомление международного научного сообщества и широких кругов общественности с археологическим потенциалом ВКО.

"Сенсационные открытия наших ученых заставили научный мир не только по-новому взглянуть на древнюю эпоху, но и на образ жизни наших предков, государственное устройство, существенно расширить и обновить научные представления о культуре. Новейшие исследования в Восточном Казахстане позволяют проследить процесс создания и структуру сообщества бронзового века, дают возможность для изучения материально-культурного, военного искусства, религиозных мировоззрений ранних сакских народов", – сказал он.

Лучшие находки вошли в экспозицию выставки "Золото Великой степи" и были представлены широкой мировой общественности в России, Турции, Великобритании. Только в Кембриджском университете выставку посетили более 25 тыс. человек. Мероприятие имело огромный успех.

Представитель Министерства культуры и информации РК Гульзейнеп Пазылова зачитала поздравительное письмо от министра культуры и информации Аиды Балаевой. Она отметила большое значение и важность мероприятия. Министр выразила уверенность, что обмен опытом между участниками конференции позволит стимулировать археологические раскопки.

Фото: карта основных мест раскопок

Директор Института археологии имени А. Х. Маргулана Акан Онгарулы в своем выступлении отметил, что за последние пять лет в археологии памятников Средних веков Казахстана были совершены яркие открытия. Профессия археолога развивается по пяти направлениям: тюркская археология, кимакская, огузская, средневековая городская и археология Золотой Орды.

"Одним из слабо развивающихся направлений современной археологии Казахстана остается изучение кочевой культуры тюркского периода (VI-X века), развитого и позднего средневековья (XI-XVI века), а также нового времени (XVII-XIX века). К недостаткам можно отнести неравномерную изученность памятников кочевой культуры разных регионов страны, выборочность объектов исследований. Необходимо восполнять эти пробелы в средневековой истории Казахстана. Помимо этого не хватает полевых специалистов для комплексного изучения периода от тюркских каганатов до Казахского ханства", – сообщил Акан Онгарулы.

Директор Центра палеогенетики и этногеномики РГП "Институт генетики и физиологии "Лейла Джансугурова занимается изучением ДНК древних людей. Она исследует вопросы внешнего облика кочевников, населяющих Казахстан.

"Мы объединили полученные нами данные полногеномного секвенирования древних объектов с территории Казахстана и прилегающих территорий Кыргызстана, Узбекистана и России с опубликованными данными других авторов, получив выборку 336 древних людей, датируемых от энеолита до Средних веков. Выборка была использована для оценки цвета кожи, глаз, волос, роста, массы тела древних кочевых популяций", – пояснила она.

Эксперт сообщила, что от бронзового века до раннего Средневековья рост кочевников постоянно увеличивается. С весом не такая ситуация. В бронзовом веке идет уменьшение, в железном веке – увеличение, это связано с активным образом жизни. Полученные данные о наследуемых фенотипических характеристиках древних людей могут существенно повысить объективность исследования археологических артефактов.

В конференции приняли участие ученые-археологи, тюркологи, представители крупных научных центров, специалисты в области культуры и истории.