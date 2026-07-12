Крупный фестиваль в Восточном Казахстане собрал более 50 тысяч зрителей

Масштабным гала-концертом завершился международный фестиваль "Алтай – золотая колыбель тюркского мира" в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

На главной концертной площадке собрались более 50 тысяч зрителей – жители региона, гости из других областей Казахстана и зарубежных стран. Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген стал главным героем гала-концерта международного фестиваля "Алтай – золотая колыбель тюркского мира", который прошел в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. Его выступление продолжалось более двух часов и стало кульминацией масштабного культурного события, объединившего артистов из разных стран.

На протяжении всего вечера зрители с нетерпением ждали появления казахстанского исполнителя. После выступлений артистов из Башкортостана, Монголии, Тывы, Азербайджана, Каракалпакстана, Венгрии, Узбекистана, Кыргызстана и Турции именно Димаш завершил международную концертную программу.

Этим вечером самым могущественным языком, объединяющим тюркский мир, стала музыка. И послом этой музыки, гордостью казахстанского искусства, любимым миллионами слушателей, стал Народный артист Казахстана, мировой певец Димаш Кудайберген.

Появление Димаша публика встретила громкими овациями. Тысячи зрителей подпевали знакомым композициям, включали фонарики на телефонах и снимали выступление на память. Атмосфера в этот момент напоминала большой международный музыкальный фестиваль мирового уровня, где артист и публика буквально дышали в одном ритме.

Фото: акимат ВКО

Более двух часов Димаш удерживал внимание 50-тысячной аудитории. Его выступление стало эмоциональной вершиной фестиваля и объединило людей разных возрастов и национальностей. Для многих гостей именно этот концерт стал главной причиной приехать в Катон-Карагай.

Фото: акимат ВКО

Выступление Народного артиста Казахстана стало символичным завершением международного фестиваля "Алтай – золотая колыбель тюркского мира". Несколько дней фестиваль знакомил гостей с культурой, музыкой и традициями тюркских народов, а финальный концерт именно казахстанского исполнителя поставил яркую точку в этом большом культурном событии.

Фото: акимат ВКО

Восточный Казахстан в этот вечер вновь подтвердил, что способен собирать артистов мирового уровня. А Димаш еще раз доказал, что его концерты давно перестали быть просто выступлениями. Это события, ради которых люди готовы преодолевать сотни километров, чтобы стать частью нескольких часов живой музыки.