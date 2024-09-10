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АЭС повысит конкурентоспособность казахстанских товаров на зарубежных рынках

АЭС повысит конкурентоспособность казахстанских товаров на зарубежных рынках, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 15:41 Фото: Али Галым
Народный штаб за строительство АЭС продолжает встречи с населением в регионах. Сегодня члены штаба поговорили о преимуществах АЭС в городе Шымкенте.

Встречи начались со студентами одного из ведущих технических вузов страны Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова. В вузе ведется обучение и проводятся научные исследования по многим техническим специальностям. Будущие инженеры прекрасно понимают всю перспективность атомной электрической станции для дальнейшего развития страны и создания новых мультипликативных возможностей в производственной сфере. Поэтому студенты, молодые ученые, активисты молодежных организаций заявили на встрече о своей полной поддержке идеи строительства АЭС.

Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов отметил, что атомная электростанция призвана стать самым прорывным проектом, который даст новый импульс развитию экономики, промышленности, образования и науки. АЭС снимет многие риски и выведет нашу страну в число прогрессивных государств с сильной энергетической базой.

АЭС повысит конкурентоспособность казахстанских товаров на зарубежных рынках, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 15:41

Фото: Али Галым

"Строительство АЭС – это дело не одного дня. Реализация проекта займет десять лет или даже больше. Все вы, несомненно, хотите жить в сильной и независимой стране с развитой экономикой, светлым будущим. Именно к этому стремится глава государства Касым-Жомарт Токаев. Все реформы президента направлены прежде всего на молодежь. Поэтому пришло время принимать смелые решения. А их принимает молодежь! Так что на предстоящем референдуме вам нужно сделать правильный выбор в пользу своего будущего – поддержать АЭС", – сказал Ерлан Кошанов, обращаясь к молодежи.

В ходе беседы члены Народного штаба отметили, что строительство АЭС открывает большие возможности именно для молодежи. В частности, будут созданы десятки тысяч новых высококвалифицированных рабочих мест с достойной зарплатой. Казахстанские выпускники вузов имеют все необходимое, чтобы принять участие в строительстве АЭС и стать работниками отечественной атомной индустрии. В дальнейшем будет разработана соответствующая государственная программа развития атомной энергетики, где будет уделено повышенное внимание специальной подготовке кадров с учетом потребностей АЭС.

АЭС повысит конкурентоспособность казахстанских товаров на зарубежных рынках, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 15:41

Фото: Али Галым

От имени городской молодежи в поддержку АЭС высказали свое мнение профессор кафедры энергетики и нетрадиционных энергетических систем Нурсултан Файз, молодой ученый Исабек Азимхан, директор молодежного центра Акан Бесбаев, председатель Студенческого парламента Сабина Сагинтай. Они выразили уверенность в том, что Казахстану нельзя оставаться в стороне от прогресса и поэтому нам нужна АЭС, которая не только даст энергию, но и выведет отечественную науку и технологии на новый уровень, создаст новые возможности для молодежи.

Члены Народного штаба за строительство АЭС также встретились с представителями интеллигенции. В ходе мероприятия обсуждались перспективы развития атомной энергетики в Казахстане и важность принятия верного решения в поддержку АЭС на предстоящем 6 октября референдуме. В разговоре особое внимание было уделено необходимости мобилизации населения для участия в референдуме. В Народном штабе уверены, что участие представителей интеллигенции, обладающей непререкаемым авторитетом в обществе, позволит правильно донести до людей важность АЭС для дальнейшего укрепления независимости страны.

АЭС повысит конкурентоспособность казахстанских товаров на зарубежных рынках, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 15:41

Фото: Али Галым

В этот же день члены штаба посетили индустриальную зону "Тассай", где встретились с предпринимателями и трудовыми коллективами. Они рассказали, как изменится экономический уклад страны в случае строительства АЭС. В частности, долгосрочная эксплуатация такой станции обеспечит стабильные и доступные тарифы на электроэнергию, что важно для предприятий. Это поможет заводам, фабрикам снизить производственные затраты и повысить свою эффективность.

Члены штаба также напомнили бизнесменам, что Казахстан принял на себя обязательства по углеродной нейтральности к 2060 году. Это значит, что все товары, которые будут производиться с применением угольных технологий, будут облагаться дополнительным налогом на мировых рынках. Для Казахстана, получающего 70% электроэнергии от угольных станций, это может стать серьезной преградой. Поэтому возведение АЭС имеет стратегическое значение для усиления конкурентоспособности казахстанской продукции на международном уровне.

В завершение встречи бизнесмены и рабочие выразили готовность принять самое активное участие в предстоящем референдуме и поддержать АЭС. По их словам, развитие атомной энергетики не только обеспечит энергетическую независимость Казахстана, но и позволит стране внедрить передовые технологии, привлечь больше иностранных инвестиций, нарастить производство и создать больше новых рабочих мест.

АЭС повысит конкурентоспособность казахстанских товаров на зарубежных рынках, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 15:41

Фото: Али Галым

Оплачено из средств ОО "Партия AMANAT".

Заказчик: Оспанов М. Ж.

Изготовлено: ТОО "Nur Media".

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