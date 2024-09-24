Спикер Сената: АЭС повысит наукоемкость экономики страны

Члены Народного штаба за строительство АЭС продолжают свою деятельность.

Сегодня штаб работает в Павлодарской области. Депутаты, эксперты и общественные деятели во главе со спикером Сената Парламента Мауленом Ашимбаевым провели встречи с коллективами энергетической корпорации и предприятия металлургической отрасли, экспертным сообществом и активной молодежью в городах Аксу и Павлодар. На повестке дня – обсуждение вопросов, касающихся референдума по строительству АЭС.

Фото: Али Галым

В ходе встреч в цехах Евроазиатской энергетической корпорации и компании "Алюминий Казахстана" члены штаба обсудили с производственниками актуальные проблемы в сфере энергетики, включая ее дефицит, износ электростанций и импортозависимость.

Как отметил спикер Сената, учитывая, что Казахстан по выбросам углекислого газа на душу населения занимает одно из лидирующих мест в мире, широкое внедрение инноваций в производство должно способствовать уменьшению углеродного следа нашей страны. В этой связи важно активнее решать проблемы энергодефицита в республике за счет производства электричества на мощностях с минимальным выбросом углекислого газа.

"Шестого октября в нашей стране пройдет республиканский референдум по вопросу строительства АЭС, одобренный главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Разъяснять задачи референдума призван Народный штаб, в состав которого вошли как депутаты, партии и различные организации, так и активисты. Сегодня, как вы знаете, уровень износа действующих угольных станций достиг почти 70%. Несмотря на богатейшие природные ресурсы нашей страны важно помнить, что многие из них являются невозобновляемыми, то есть наши запасы не бесконечны. Это говорит о том, что нам нужен надежный и безопасный источник энергии, который обеспечит стабильное будущее страны, даст уверенность в завтрашнем дне. Потенциалом обеспечения нас энергией на многие десятилетия вперед обладает именно АЭС", – сказал Маулен Ашимбаев.

Фото: Али Галым

Кроме того, в Центре развития молодежных инициатив члены штаба встретились с активной молодежью региона. Председатель Сената подчеркнул, что поддержка молодежи – это приоритетное направление государственной политики, и проинформировал о реформах в этом направлении. Речь шла о важности участия молодых людей в предстоящем референдуме, на который вынесен вопрос о будущем страны. В этот же день члены штаба побеседовали и с экспертным сообществом региона. Участники встреч сошлись во мнении, что общенациональный референдум, проведение которого запланировано на 6 октября, имеет ключевое значение для развития страны, и поэтому особенно важно качественное и всестороннее разъяснение его целей и задач для населения.

Фото: Али Галым

"В условиях стремления Казахстана к усилению энергетической безопасности вопрос строительства собственной атомной электростанции приобретает особую значимость и актуальность. Очевиден и мультипликативный эффект в части создания тысяч новых рабочих мест, а также сокращения зависимости нашей страны от импорта электроэнергии. Кроме того, положительное влияние данный шаг окажет и на подготовку высококвалифицированных специалистов, повышение инновационности и наукоемкости всей экономики Казахстана", – отметил Маулен Ашимбаев и призвал участников встречи поддержать инициативу главы государства о строительстве АЭС, внося тем самым свой вклад в развитие страны.

Фото: Али Галым

Пресс-служба Народного штаба

Изготовлено: ТОО "Nur Media".

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