Это успех – Наиль Нуров о старте Всемирных игр кочевников в Астане

Руководитель дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров дал свою оценку старту большого спортивного события в Астане, отметив успешное начало игр и насыщенную программу мероприятий.

"Можно смело сказать, что игры состоялись. Приехали спортсмены из всех 89 стран, которых мы ждали. Прошла великолепная церемония открытия. Будний день. Утро. Этноаул бурлит, кипит — столько интересного, столько впечатлений и эмоций. Это то, к чему мы стремились: продвижение позитивного имиджа нашей страны, формирование нового туристического продукта, позиционирование Астаны не просто, как делового и политического центра Евразии, но и как туристской дестинации. Это успех", — отметил руководитель дирекции в интервью Kazinform.

Сегодня на территории этноаула, который расположен рядом с ипподромом "Казанат", проходят соревнования по 7 видам спорта. С 7 сентября этноаул посетило более 30 тыс. человек. Помимо этого, ежедневно на главной сцене "Өнер ордасы" выступают лучшие музыкальные коллективы из различных регионов Казахстана.

"Огромное спасибо всем нашим землякам, которые направили к нам в казахский аул свои мини-кочевья — по три юрты. Казалось бы, что немного, но они буквально переполнены историей, традициями, артефактами, в том числе некоторыми новациями. Есть на что посмотреть. Каждый день три региона представляют свои лучшие этнопроекты на главной сцене аула. Игры кочевников — это пиршество спорта и традиций", — добавил Наиль Нуров.

Соревнования по 21 виду спорта уже принесли в копилку Казахстана свыше 45 медалей, из которых 21 золотая, и которые по-настоящему можно приравнять к олимпийским достижениям. А в Национальном музее продолжается научная конференция, которая собрала под своей эгидой сильнейших экспертов из 13 стран по разным направлениям.

Напомним, что 5-е Всемирные игры кочевников проходят с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане.