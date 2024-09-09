Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Актобе осудили мошенницу, которая обещала помощь в усыновлении младенцев

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 20:39 Фото: Zakon.kz
Суд в Актобе 9 сентября приговорил женщину к четырем годам лишения свободы за многократное мошенничество, связанное с обещаниями помочь в усыновлении новорожденных детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала пресс-служба суда №2 города Актобе.

По данным следствия, в апреле 2022 года обвиняемая, представившись сотрудницей родильного дома, сообщила знакомым, что может помочь с "законным" усыновлением новорожденных, от которых отказались матери. Она предложила передавать ей информацию о желающих усыновить ребенка.

Первый случай мошенничества произошел в конце апреля 2022 года, когда потерпевшая перевела подсудимой 600 тыс. тенге за обещанное содействие в усыновлении. В ноябре 2022 года обвиняемая получила 2,4 млн тенге за "усыновление" двоих детей, а в октябре 2023 года еще одна потерпевшая передала мошеннице 1,3 млн тенге. Кроме того, в сентябре 2023 года женщина получила 1,2 млн тенге за фиктивное оформление автомобиля, зарегистрированного в Грузии.

На суде обвиняемая полностью признала вину, выразила раскаяние и пообещала вернуть потерпевшим похищенные средства. Суд учел наличие у женщины малолетних детей как смягчающее обстоятельство.

Суд приговорил обвиняемую к четырем годам лишения свободы и удовлетворил гражданские иски на общую сумму 4,9 млн тенге. Потерпевшая отозвала свой иск на 600 тыс. тенге после полного возмещения ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Актау двух женщин приговорили к длительным срокам отбывания наказания. Одна из подсудимых обвинялась в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем. Вторая – в участии в преступной организации и мошенничестве.

Читайте также

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки
В Алматинской области возросло число заразившихся сибирской язвой
Жестокое обращение с пони на автодороге возмутило алматинцев
Жестокое обращение с пони на автодороге возмутило алматинцев
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления
Внедорожник на большой скорости сбил ребенка в одном из дворов Алматы
Диана Абдуллаева
Актобе 2024 год Мошенничество Приговоры Уголовный кодекс РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
артистка
Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
Авербух и Арзамасова скромно отметили знаменательную дату
Авербух и Арзамасова скромно отметили знаменательную дату
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: