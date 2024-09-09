В Актобе осудили мошенницу, которая обещала помощь в усыновлении младенцев

Суд в Актобе 9 сентября приговорил женщину к четырем годам лишения свободы за многократное мошенничество, связанное с обещаниями помочь в усыновлении новорожденных детей, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала пресс-служба суда №2 города Актобе.

По данным следствия, в апреле 2022 года обвиняемая, представившись сотрудницей родильного дома, сообщила знакомым, что может помочь с "законным" усыновлением новорожденных, от которых отказались матери. Она предложила передавать ей информацию о желающих усыновить ребенка.

Первый случай мошенничества произошел в конце апреля 2022 года, когда потерпевшая перевела подсудимой 600 тыс. тенге за обещанное содействие в усыновлении. В ноябре 2022 года обвиняемая получила 2,4 млн тенге за "усыновление" двоих детей, а в октябре 2023 года еще одна потерпевшая передала мошеннице 1,3 млн тенге. Кроме того, в сентябре 2023 года женщина получила 1,2 млн тенге за фиктивное оформление автомобиля, зарегистрированного в Грузии.

На суде обвиняемая полностью признала вину, выразила раскаяние и пообещала вернуть потерпевшим похищенные средства. Суд учел наличие у женщины малолетних детей как смягчающее обстоятельство.

Суд приговорил обвиняемую к четырем годам лишения свободы и удовлетворил гражданские иски на общую сумму 4,9 млн тенге. Потерпевшая отозвала свой иск на 600 тыс. тенге после полного возмещения ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Актау двух женщин приговорили к длительным срокам отбывания наказания. Одна из подсудимых обвинялась в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем. Вторая – в участии в преступной организации и мошенничестве.