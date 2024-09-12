Кого затронет новый подход по ИПН, рассказали в МНЭ

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в кулуарах мажилиса 12 сентября 2024 года рассказал корреспонденту Zakon.kz, какие модели берутся за основу для внедрения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога (ИПН) и какими могут быть при этом поступления в бюджет.

Амрин отметил, что сейчас рассматриваются разные варианты.

"Есть прогрессивная шкала, причем, если вы помните, было сказано, чтобы не задели средний класс. То есть теперь вопрос: а что такое средний класс? У нас есть расчеты по налогообложению с 1, 2 и 3 млн тенге и свыше 3 млн тенге в месяц. Разные варианты. При этом прогнозно могут быть и разные поступления в бюджет – от 56 млрд тенге плюсом до 200 млрд тенге. Разные модели есть, окончательного решения нет. Налоговый кодекс должен быть принят до июля 2025 года. Мы сейчас вместе с депутатами очень подробно и детально будем все рассматривать", – заверил он.

Структурно, по его данным, свыше 3 млн тенге в Казахстане зарабатывают около 16 тыс. человек от 7 млн экономически активного населения.

"Это небольшой удельный вес, кого затронет, если вы об этом говорите. В деньгах – от 80 до 150 млрд тенге дополнительно плюсом (в доход в бюджет. – Прим. ред.). Если мы возьмем ниже (порог – Прим. ред.) – например с 1 млн тенге, то количество людей, которые получают миллион и выше, больше, и, соответственно, и поступления в бюджет будут больше. Но окончательное решение будем согласовывать с госорганами, и окончательное решение скажем. Но работа идет", – подчеркнул вице-министр национальной экономики.

По его словам, до конца года позиция по этому вопросу будет сформирована и озвучена.

"Здесь более важен вопрос справедливости налогообложения. То есть, те, кто получает больше доходов, те и должны больше платить в бюджет, больше доли своего дохода отдавать государству. Цель – больше не фискальная, а больше нацелена на справедливость, на мой взгляд", – резюмировал Азамат Амрин.

3 сентября 2024 года Нурлан Байбазаров рассказал, какие еще нормы войдут в новый Налоговый кодекс Казахстана. Он отметил, что новый Налоговый кодекс предлагается принять до июля 2025 года с введением в действие с 1 января 2026 года.

11 сентября 2024 года министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров рассказал, как будет выглядеть прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога (ИПН). Ее планируют ввести в рамках нового Налогового кодекса РК.