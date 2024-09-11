Свыше 1000 кокшетаусцев ежедневно посещают городские библиотеки

В административном центре Акмолинской области наблюдается высокий интерес горожан к чтению. Городская информационно-библиотечная система отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау включает в себя 12 городских библиотек.

Как проинформировали в администрации, коллективом проводится комплексная работа, направленная на привитие любви к чтению среди жителей Кокшетау.

"На сегодняшний день общий книжный фонд в наших библиотеках составляет 187 967 экземпляров, из них на государственном языке имеется 95 999 книги. К тому же 2832 из них напечатанные рельефно-точечным шрифтом, количество "озвученной" литературы – это кассеты – составляет 5400 экземпляров и электронные издания – 2237 штук. В день городские библиотеки посещают 1200 кокшетаусцев, в месяц охватываем свыше 16 000 читателей, мы делаем все, чтобы данная цифра росла". Директор городской информационно-библиотечной системы отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау Серик Жетпискалиев

По информации Серика Сапаровича, у каждой библиотеки есть свой читатель, к примеру, городская казахская модельная библиотека, находящая по адресу Б. Момышулы, 55, имеет книжный фонд, который составляет 18 893 экземпляра. В читальне большим спросом постоянных читателей пользуется художественная, историческая и современная литература. Также в Центральной городской модельной библиотеке хорошо читают детективы, фантастику, молодежь запрашивает психологию и современную классику. Отмечается, что отдел комплектований и обработки литературы выполняет запрос читателей по государственному заказу и полиграфии. Очень радует факт, что для маленьких чтецов тоже созданы условия, юные читатели детской библиотеки наслаждаются современными 3D-4 D книгами.

В администрации подробно рассказали, какие меры принимаются, чтобы привлечь подрастающее поколение к чтению.

"В центральной городской детско-юношеской библиотеке и электронной городской библиотеке проводятся литературно-музыкальные вечера, медиа-лекции, презентации книг, творческие вечера сопровождаются мультимедийным показом, видеопросмотром, электронной демонстрацией фрагментов книг и иллюстрациями. Применяются такие формы, как слайд- журналы, слайд-репортаж, спор-часы, конкурсы, презентации-обсуждения и пресс-встречи. Новые современные формы воспринимаются с большим интересом и вниманием. Также в библиотеках действуют проекты "Жастар және кітапхана", "Туған өлке", Клубы по разным направлениям, молодежно-литературный клуб "Темір қазық", семейные клубы "Шанырақ", "Мерей", детские клубы "Бұлақ" "Муровейник" и "Тілашар", – подчеркнул Серик Жетпискалиев.

Отмечается, что в библиотеках есть семейные читатели, чтецы пенсионного возраста, студенты, ученики, активисты, которые посещают библиотеку более 15-ти лет. В детском саду "Өркен" города Кокшетау есть группа детей с глазными болезнями, работники библиотеки оказывают услуги этой группе, проводят с ними различные мероприятия.

"Мы много работаем для того, чтобы от чтения книг у жителей не было перебоев, не было недостатка в интересе к чтению. Президент хорошо рассказал об активизации работы библиотек, действительно, книга – Великий учитель, не требующий оплаты труда". По сути, чтение – это вершина культуры. В частности, мы уделяем особое внимание созданию живой, увлекательной, интересной работы с молодым поколением. Знакомим местных авторов с читателями, например, состоялись встречи с Кудайберли Мырзабеком, Ерболатом Баятовичем, Арманом Бердалиным. К тому же мы подготовили видеоролики для социальных сетей, в которых приняли участие Болат Жанадилов, Жибек Багысова, Калымбек Мухаметжанов, Каратай Бейкенович, Нурболат Альменов, Аян Кажыбай и другие деятели культуры. Я благодарю свой коллектив и всех, кто активно принимает участие в наших мероприятиях, уверен, что такая работа даст плоды и интерес жителей к чтению возрастет", – резюмировал директор ГИБС Серик Жетпискалиев.