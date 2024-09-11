Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Свыше 1000 кокшетаусцев ежедневно посещают городские библиотеки

Свыше 1000 кокшетауцев ежедневно посещают городские библиотеки, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 13:13 Фото: ГИБС Кокшетау
В административном центре Акмолинской области наблюдается высокий интерес горожан к чтению. Городская информационно-библиотечная система отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау включает в себя 12 городских библиотек.

Как проинформировали в администрации, коллективом проводится комплексная работа, направленная на привитие любви к чтению среди жителей Кокшетау.

"На сегодняшний день общий книжный фонд в наших библиотеках составляет 187 967 экземпляров, из них на государственном языке имеется 95 999 книги. К тому же 2832 из них напечатанные рельефно-точечным шрифтом, количество "озвученной" литературы – это кассеты – составляет 5400 экземпляров и электронные издания – 2237 штук. В день городские библиотеки посещают 1200 кокшетаусцев, в месяц охватываем свыше 16 000 читателей, мы делаем все, чтобы данная цифра росла". Директор городской информационно-библиотечной системы отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау Серик Жетпискалиев

По информации Серика Сапаровича, у каждой библиотеки есть свой читатель, к примеру, городская казахская модельная библиотека, находящая по адресу Б. Момышулы, 55, имеет книжный фонд, который составляет 18 893 экземпляра. В читальне большим спросом постоянных читателей пользуется художественная, историческая и современная литература. Также в Центральной городской модельной библиотеке хорошо читают детективы, фантастику, молодежь запрашивает психологию и современную классику. Отмечается, что отдел комплектований и обработки литературы выполняет запрос читателей по государственному заказу и полиграфии. Очень радует факт, что для маленьких чтецов тоже созданы условия, юные читатели детской библиотеки наслаждаются современными 3D-4 D книгами.

В администрации подробно рассказали, какие меры принимаются, чтобы привлечь подрастающее поколение к чтению.

"В центральной городской детско-юношеской библиотеке и электронной городской библиотеке проводятся литературно-музыкальные вечера, медиа-лекции, презентации книг, творческие вечера сопровождаются мультимедийным показом, видеопросмотром, электронной демонстрацией фрагментов книг и иллюстрациями. Применяются такие формы, как слайд- журналы, слайд-репортаж, спор-часы, конкурсы, презентации-обсуждения и пресс-встречи. Новые современные формы воспринимаются с большим интересом и вниманием. Также в библиотеках действуют проекты "Жастар және кітапхана", "Туған өлке", Клубы по разным направлениям, молодежно-литературный клуб "Темір қазық", семейные клубы "Шанырақ", "Мерей", детские клубы "Бұлақ" "Муровейник" и "Тілашар", – подчеркнул Серик Жетпискалиев.

Отмечается, что в библиотеках есть семейные читатели, чтецы пенсионного возраста, студенты, ученики, активисты, которые посещают библиотеку более 15-ти лет. В детском саду "Өркен" города Кокшетау есть группа детей с глазными болезнями, работники библиотеки оказывают услуги этой группе, проводят с ними различные мероприятия.

"Мы много работаем для того, чтобы от чтения книг у жителей не было перебоев, не было недостатка в интересе к чтению. Президент хорошо рассказал об активизации работы библиотек, действительно, книга – Великий учитель, не требующий оплаты труда". По сути, чтение – это вершина культуры. В частности, мы уделяем особое внимание созданию живой, увлекательной, интересной работы с молодым поколением. Знакомим местных авторов с читателями, например, состоялись встречи с Кудайберли Мырзабеком, Ерболатом Баятовичем, Арманом Бердалиным. К тому же мы подготовили видеоролики для социальных сетей, в которых приняли участие Болат Жанадилов, Жибек Багысова, Калымбек Мухаметжанов, Каратай Бейкенович, Нурболат Альменов, Аян Кажыбай и другие деятели культуры. Я благодарю свой коллектив и всех, кто активно принимает участие в наших мероприятиях, уверен, что такая работа даст плоды и интерес жителей к чтению возрастет", – резюмировал директор ГИБС Серик Жетпискалиев.
Свыше 1000 кокшетауцев ежедневно посещают городские библиотеки, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 13:13

Фото: ГИБС Кокшетау

Читайте также

Школьная столовая, еда, буфет, школьные повара
Усилить контроль за питанием школьников предложила депутат после отравления в Мангистау
Казахстанцев предупредили о новой волне похолодания
Казахстанцев предупредили о новой волне похолодания
МНЭ, Казахстан, Нацфонд
Дополнительные изъятия из Нацфонда планирует Миннацэкономики
Айсулу Омарова
Акмолинская область Кокшетау 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: