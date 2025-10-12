#АЭС в Казахстане
Общество

Семей выбирает городского акима

Выборы акима в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 07:50 Фото: пресс-служба акимата Семея
12 октября в 07:00 в Семее начали свою работу избирательные участки по выборам акима города, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время в городе открыто 128 избирательных участков, передает пресс-служба городского акимата. Из них 110 – открытые и 18 – закрытые. В закрытых голосуют граждане, находящиеся временно вне места жительства.

"Общий состав избирательных комиссий составляет 929 человек. Число избирателей – 220 761 человек", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Семея

На пост акима города претендуют:

  • Адлет Кожанбаев – действующий аким Кокпектинского района, ранее работал в банковской сфере и "Казахтелекоме";
  • Айболат Бекжасаров – экс-председатель городского маслихата, в документах указан как временно неработающий;
  • Каныш Тулеуов – директор Высшего колледжа геодезии, картографии и строительства, в публичной деятельности нередко ассоциируется с партией Amanat.

17 сентября в Семее началась агитационная кампания.

Фото Алия Абди
Алия Абди
