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Свыше 32 000 жителей Кокшетау читают книги в городских библиотеках

Свыше 32 000 кокшетауцев читают книги в городских библиотеках, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 15:14 Фото: из архива ГИБС
В Кокшетау есть все условия для того, чтобы горожане могли читать книги в бумажном варианте, в городе работает порядка 12 библиотек, расположенных во всех районах.
Сегодня общий книжный фонд городских библиотек составляет 189 592 экземпляра, из них на государственном языке – 95 070.
"Центральная городская модельная библиотека занимается тематическим направлением "Библиотека и национальная культура", детско-юношеская библиотека – "Экология и дети", станционная библиотека специализируется по теме "Библиотека семейного чтения". Организацией библиотечной работы в городе занимаются 44 специалиста, которые осуществляют библиотечно-информационное обслуживание пользователей, используя различные формы индивидуальной и массовой работы", – сообщил руководитель КГУ "Городская информационно-библиотечная система отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау" Серик Жетпискалиев.
По словам Серика Сапаровича, в условиях растущей информационной конкуренции сотрудники ищут новые подходы в привлечении читателей путем применения новых технологий в библиотечном деле. В настоящее время реализуют 11 инновационных проектов, направленных на поддержание высокого престижа книги и чтения в общественном сознании, пробуждение интереса к истории родного края, известным личностям, пропаганду национальных культурных ценностей, повышение познавательного интереса к искусству, народным промыслам, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма.
Свыше 32 000 кокшетаусцев читают книги в городских библиотеках, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 15:14

Фото: из архива ГИБС

Особое внимание специалисты ГИБС уделяют работе с людьми с ограниченными возможностями.
"Специальная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан занимается их социальной реабилитацией методом "лечения книгой", популяризацией лучших образцов классической и современной литературы и музыкальных произведений. В этом году у сотрудников городской информационной библиотечной системы большие планы. В соответствии с принятой концепцией развития она определила важные аспекты своей деятельности: стать многофункциональным и досуговым центром, способствующим формированию информационной культуры общества и устойчивого интереса к чтению, отечественной истории и культуре", – акцентировал Серик Жетпискалиев.
Свыше 32 000 кокшетаусцев читают книги в городских библиотеках, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 15:14

Фото: из архива ГИБС

По словам руководства ГИБС, работа, направленная на повышение читательской активности, в областном центре продолжается.
"Наши проекты направлены на повышение интереса к истории родного края, организацию культурного досуга для детей, формирование чувства патриотизма, возрождение народных промыслов, приобщение к культуре своего народа, популяризацию, сохранение, восстановление исторических и культурных памятников, привитие подрастающему поколению любви к труду и социальную реабилитацию инвалидов по зрению методом "лечения книгой". Всех жителей и гостей города просим стать нашими читателями, в городских библиотеках вы найдете свой жанр и полюбите чтение", – подчеркнул Серик Жетпискалиев.
Сообщается, что в фонд 12 библиотек за І квартал 2024 года поступило 1292 книги, из них на государственном языке – 432 экземпляра. Эти цифры и ассортимент книг растут с каждым годом.

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