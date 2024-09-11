Каким знакам зодиака сложнее всего завести семью

Астрологи назвали представителей трех знаков зодиака, кому не нужен брак. Чаще всего, по словам специалистов, семья не на первом месте в списке их приоритетов, сообщает Zakon.kz.

К примеру, для Овнов не существует ничего, кроме его интересов и увлечений.

Чаще всего семья не входит в его планы. А если она уже есть, то, скорее всего, находится не на первом месте. В этом случае у них есть оправдание: именно профессия помогает им содержать семью.

Далее идут Стрельцы. Отношение к семье у мужчин и женщин этого знака существенно отличается. Так, девушки сначала очень привязаны к своим родителям, а потом создают свою семью и трепетно относятся к своему мужу и детям. Мужчины-Стрельцы, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", также стремятся создать крепкую семью, но вот профессиональная сфера у них всегда остается на первом месте.

И замыкает тройку Водолей. Он не умеет вписываться в общественные рамки и нормы. Им повезет, если их вторая половинка будет таким же креативным и свободолюбивым человеком. В таком случае представители знака будут активно принимать участие в жизни семьи. Водолеям важно, чтобы принимали их уникальные особенности и ценили.

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