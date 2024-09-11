В Казахстане введут ответственность за "слив" базы данных в сеть или мошенникам

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Об этом 11 сентября 2024 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

На заседании рассмотрены меры по борьбе с интернет-мошенничеством и профилактике возникновения финансовых пирамид.

Глава правительства отметил, что мошеннические схемы совершенствуются, используются современные хакерские программы, позволяющие получать все необходимые данные. В этой связи поручено усилить работу по ряду направлений. Так, для решения проблемы затяжного процесса регистрации уголовных дел данной категории поручено выработать и утвердить четкий механизм определения признаков финпирамид.

"Глава государства поручил усилить меры противодействия интернет-преступлениям с упором на раннее их выявление и пресечение. Большинство интернет-мошенничеств, связанных с оформлением онлайн-кредитов, хищением банковских накоплений, совершается из-за рубежа. Похищенные деньги обналичиваются с помощью так называемых "дроперов" – это в основном неработающие граждане, желающие быстро заработать "легкие" деньги. В отношении "дроперов" сейчас законодательством не предусмотрена никакая ответственность. Более того, никак не наказываются люди, которые "сливают" базы данных в сеть или мошенникам. Поэтому необходимо проработать вопрос введения ответственности за умышленную передачу посторонним лицам чужих банковских аккаунтов, счетов, карт, данных удостоверений личности, баз телефонных номеров", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, в целях недопущения выдачи займа мошенникам нужно принять меры по усилению системы информационной безопасности при оформлении онлайн-кредитов. Здесь поручено пересмотреть процедуры идентификации личности при оформлении онлайн-кредита. Также АРРФР будет рассмотрен вопрос страхования оформляемых онлайн-кредитов от мошеннических посягательств.

Министр внутренних дел Ержан Саденов доложил, что в рамках противодействия мошенничеству специальными группами "Киберпол" раскрыто более 2,5 тыс. преступлений, в результате возмещено 962 млн тенге ущерба. Задержаны 914 злоумышленников. Заблокировано 58 млн звонков с подменных номеров. В пяти городах страны изъято 19 SIМ-боксов и более 6 тыс. незарегистрированных SIМ-карт. В рамках работы "антифрод-центра" на стадии вывода за рубеж заблокировано 400 млн тенге.

Для усиления мер прорабатывается ряд законодательных поправок по добровольному отказу от выдачи кредитов, а также списанию кредитов, оформленных без участия потерпевшего.

По данным АФМ, в текущем году в интернете выявлены 43 финансовые пирамиды, закрыты 266 чатов в мессенджерах. Таким образом, предотвращены дальнейшие финансовые потери почти 2 млн граждан. Системой "Кибернадзор" заблокировано свыше 8 тыс. мошеннических сайтов.

Запущен Тelegram-бот, позволяющий гражданам самостоятельно проверять компании и их интернет ресурсы на наличие признаков финпирамид. На сегодня рассмотрено свыше 9 тыс. таких заявок.

По линии Министерства культуры и информации РК в ходе мониторинга информационного поля на предмет выявления интернет-мошенничества, онлайн-казино и рекламы финансовых пирамид с начала года ограничен доступ к 12 тыс. материалов и ссылок с противоправным контентом.

В результате мер по развитию культуры кибербезопасности уровень осведомленности населения об угрозах увеличился до 80,4%.

Материал по теме Мошенники обманывают казахстанцев по-новому

Ранее казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества – многим в Whatsapp и Telegram приходят сообщения с неизвестных номеров с предложением подзаработать в интернете. Как оказалось, за некоторыми из таких предложений могут быть мошенники.