Мошенники обманывают казахстанцев по-новому

В Департаменте полиции Северо-Казахстанской области 3 сентября 2024 года рассказали о новом мошенническом трюке, сообщает Zakon.kz.

В начале августа в Управление полиции Петропавловска обратились 22-летние парень и девушка с заявлением об интернет-мошенничестве. Они получили SMS-сообщения о просроченном платеже в ломбард, хотя никаких займов не брали.

"Около месяца назад в парке с ними разговорился незнакомый молодой человек. Он предложил проверить их телефоны по некоей базе данных, с помощью которой якобы можно установить, является ли гаджет оригинальным, не числится ли похищенным. Потерпевшие опрометчиво позволили сфотографировать свои телефоны и удостоверения личности, а также записать IMEI-коды. Все зафиксировав, незнакомец сказал, что телефоны "не подходят к базе". Позднее потерпевшие узнали, что их устройства стали залогом в ломбарде, который предоставляет займы в онлайн-режиме. Ущерб составил 35 тыс. тенге в каждом случае". Пресс-служба ДП СКО

Позднее сотрудники Управления криминальной полиции ДП СКО и группы Cyberpol УП Петропавловска установили подозреваемого. Им оказался 18-летний горожанин. Его задержали по ул. Жумабаева.

"По данным эпизодам ведется досудебное расследование, проверяется возможная причастность подозреваемого к другим преступлениям. Убедительно просим никому не доверять свои конфиденциальные данные, это основа "интернет-гигиены" и цифровой безопасности". Начальник УП Петропавловска Марат Жумалиев

С начала года в СКО зарегистрировано свыше 450 интернет-мошенничеств, из них 75 связаны с оформлением в микрофинансовых организациях займов на чужое имя.

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