Недетские "забавы" в школе Астаны: полиция завела уголовное дело

Полиция Астаны сообщила о продолжении истории с избиением учеников в одной из школ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП города 11 сентября, по факту избиения ученика школы-гимназии №83 возбуждено уголовное дело.

"Все участники драки взяты на внутришкольный учет. Будет рассмотрен вопрос об ответственности педагогов", – сказано в сообщении.

Департамент полиции Астаны предупреждает взрослых об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

10 сентября 2024 года сообщалось о том, что в столичной школе-гимназии группа учеников издевается над сверстниками. По информации очевидцев, на регулярной основе 15 подростков избивают и буллят сверстников.