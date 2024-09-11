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Недетские "забавы" в школе Астаны: полиция завела уголовное дело

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 14:56 Фото: Zakon.kz
Полиция Астаны сообщила о продолжении истории с избиением учеников в одной из школ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП города 11 сентября, по факту избиения ученика школы-гимназии №83 возбуждено уголовное дело.

"Все участники драки взяты на внутришкольный учет. Будет рассмотрен вопрос об ответственности педагогов", – сказано в сообщении.

Департамент полиции Астаны предупреждает взрослых об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

10 сентября 2024 года сообщалось о том, что в столичной школе-гимназии группа учеников издевается над сверстниками. По информации очевидцев, на регулярной основе 15 подростков избивают и буллят сверстников.

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