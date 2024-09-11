Легкомоторный самолет сел на автодорогу около Степногорска

Пилот частного легкомоторного самолета вынужденно приземлился на автодорогу в Акмолинской области, об этом Zakon.kz сообщили в Комитете гражданской авиации.

По данным КГА, 10 сентября 2024 года пилот-любитель, имеющий действующее свидетельство частного пилота, при выполнении полета на сверхлегком воздушном судне TL-2000 авиации общего назначения совершил посадку на участке малоиспользуемой автомобильной дороги вблизи города Степногорск.

"Согласно имеющейся информации, посадка на участок автомобильной дороги была выполнена в связи с невозможностью выполнения посадки на влажную грунтовую площадку, находящуюся рядом с дорогой. После кратковременной стоянки воздушное судно возвратилось на свой базовый аэродром", – рассказали в ведомстве.

Там также пояснили, что вместе с тем в действиях пилота усматриваются признаки нарушения, связанного с наличием у него необходимого уровня подготовки для выполнения полетов с посадкой на площадки, подобранные с воздуха.

"В этой связи после детального изучения всех обстоятельств данного случая АО "Авиационная администрация Казахстана" и Комитетом гражданской авиации будут приняты меры по привлечению данного эксплуатанта авиации общего назначения к ответственности, предусмотренной законодательством. В данном случае никто не пострадал", – заключили в КГА.

Ранее сообщалось о другом авиационном инциденте. 8 августа 2024 года самолет авиакомпании Air Astana повредился в аэропорту Астаны из-за непогоды.