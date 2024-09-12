Казахстанцы через врачей передавали взятки чиновнику, чтобы получить инвалидность: осудили всех
По данным Верховного суда РК, на скамье подсудимых оказались девять человек. Их обвинили:
- одного – в получении взятки;
- троих – в посредничестве в даче/получении взятки;
- пятерых – в даче взятки взяткодателей.
Судом установлено, что руководитель отдела медико-социальной экспертизы Департамента Комитета труда и социальной защиты неоднократно получал взятку в 450 тыс. тенге через посредников – травматолога Панфиловской райбольницы, психиатра Сарканской райбольницы и врача УЗИ Аксуской райбольницы за продление и установление инвалидности пятерых взяткодателей.
Приговором суда:
- экс-руководитель отдела осужден к штрафу в 8,7 млн тенге (60-кратной сумме взятки);
- травматолог – к штрафу в 9 млн тенге (20-кратной сумме взятки);
- психиатр и врач УЗИ – к штрафу в 300 тыс. тенге и 700 тыс. тенге (10-кратной сумме взятки), соответственно;
- пятеро взяткодателей приговорены к штрафам от 450 тыс. до в 1,5 млн тенге.
"В случае уклонения от уплаты штрафа неуплаченная его часть будет заменена лишением свободы", – отметили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
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