Казахстанцы через врачей передавали взятки чиновнику, чтобы получить инвалидность: осудили всех

В Талдыкоргане осудили взяточника, взяткодателей и посредников, сообщает Zakon.kz.

По данным Верховного суда РК, на скамье подсудимых оказались девять человек. Их обвинили:

одного – в получении взятки;

троих – в посредничестве в даче/получении взятки;

пятерых – в даче взятки взяткодателей.

Судом установлено, что руководитель отдела медико-социальной экспертизы Департамента Комитета труда и социальной защиты неоднократно получал взятку в 450 тыс. тенге через посредников – травматолога Панфиловской райбольницы, психиатра Сарканской райбольницы и врача УЗИ Аксуской райбольницы за продление и установление инвалидности пятерых взяткодателей.

Приговором суда:

экс-руководитель отдела осужден к штрафу в 8,7 млн тенге (60-кратной сумме взятки);

травматолог – к штрафу в 9 млн тенге (20-кратной сумме взятки);

психиатр и врач УЗИ – к штрафу в 300 тыс. тенге и 700 тыс. тенге (10-кратной сумме взятки), соответственно;

пятеро взяткодателей приговорены к штрафам от 450 тыс. до в 1,5 млн тенге.

"В случае уклонения от уплаты штрафа неуплаченная его часть будет заменена лишением свободы", – отметили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

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