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Из-за халатности диспетчера казахстанку с клинической смертью лечили от высокой температуры

Ошибка диспетчера, Акмолинская область, приговор, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 17:26 Фото: суд Акмолинской области
В суде города Косшы рассмотрели уголовное дело в отношении фельдшера по приему вызовов на пульте "103". Ее признали виновной в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе суда Акмолинской области 10 сентября, диспетчер пульта "103", приняв вызов 1-ой категории срочности от пациентки, состоявшей на учете с артериальной гипертензией, пожаловавшейся на боль в груди, перенаправила его в город Косшы. Там подсудимая, обрабатывая этот вызов, изменила его с 1-ой категории на 4-ую. Она исказила жалобу пациентки, указав "высокая температура, болеет более 1-ой недели, сильный кашель", и перенаправила вызов в поликлинику. Оттуда к больной направили фельдшера.

"Фельдшер провел обследование пациентки, поставил укол и уехал, оказав медицинскую помощь по 4-ой категории. И женщина была вынуждена самостоятельно поехать в больницу города Астаны для получения медицинской помощи. В больнице ей поставили диагноз "Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стентирование. Кардиогенный шок. Состояние после клинической смерти", – сообщили детали в суде.

Приговором суда фельдшеру назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев с установлением пробационного контроля, c лишением права оказания медицинских услуг.

"Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес Управления здравоохранения области, которым обратил внимание на грубое нарушение работниками скорой медицинской помощи нормативных правовых актов в сфере медицины, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью пациента, в целях принятия соответствующих мер", – отметили в суде.

Судебные акты не вступили в законную силу.

Оглашение приговора экс-фельдшеру провели в присутствии коллективов работников областной станции скорой медицинской помощи, подстанции Акмол и поликлиники города Косшы.

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