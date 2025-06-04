#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
События

Полицейский из Астаны сядет на длительный срок за 26 взяток

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 15:31 Фото: Zakon.kz
В Астане вынесли приговор полицейскому-взяточнику и взяткодателям, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Межрайонного суда по уголовным делам, в деле – 26 эпизодов коррупции.

"Судом установлено, что Ж., являясь сотрудником изолятора временного содержания Департамента полиции Астаны, в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года неоднократно получал взятки на общую сумму более 1,9 млн тенге за незаконное предоставление 26 подследственным лицам, содержащимся в изоляторе, права пользования мобильным телефоном. Все лица впоследствии были привлечены к уголовной ответственности", – сообщили в суде.

В суде страж порядка признал вину и просил назначить ему штраф в качестве наказания. Двое взяточников вину не признали, 24 – признали и раскаялись.

Суд признал полицейского виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Двое из взяточников получили 3 года лишения свободы, один – штраф в 15-кратном размере взятки.

"В отношении 23 подсудимых уголовное дело прекратили в связи с раскаянием, поскольку установлено, что они, находясь под следствием, вынужденно согласились на дачу взятки, чтобы иметь возможность пользоваться мобильным телефоном для общения с близкими родственниками", – сказано в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

3 июня в Уральске вынесли приговор экс-председателю горсуда за взятку в 200 тысяч тенге. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Из Казахстана пытались незаконно вывезти металл в Европу
События
15:15, Сегодня
Из Казахстана пытались незаконно вывезти металл в Европу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: