Полицейский из Астаны сядет на длительный срок за 26 взяток

В Астане вынесли приговор полицейскому-взяточнику и взяткодателям, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Межрайонного суда по уголовным делам, в деле – 26 эпизодов коррупции.

"Судом установлено, что Ж., являясь сотрудником изолятора временного содержания Департамента полиции Астаны, в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года неоднократно получал взятки на общую сумму более 1,9 млн тенге за незаконное предоставление 26 подследственным лицам, содержащимся в изоляторе, права пользования мобильным телефоном. Все лица впоследствии были привлечены к уголовной ответственности", – сообщили в суде.

В суде страж порядка признал вину и просил назначить ему штраф в качестве наказания. Двое взяточников вину не признали, 24 – признали и раскаялись.

Суд признал полицейского виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Двое из взяточников получили 3 года лишения свободы, один – штраф в 15-кратном размере взятки.

"В отношении 23 подсудимых уголовное дело прекратили в связи с раскаянием, поскольку установлено, что они, находясь под следствием, вынужденно согласились на дачу взятки, чтобы иметь возможность пользоваться мобильным телефоном для общения с близкими родственниками", – сказано в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

3 июня в Уральске вынесли приговор экс-председателю горсуда за взятку в 200 тысяч тенге.