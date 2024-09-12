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Законодательство РК

Новый способ обмана: казахстанцам рассказали, как не попасться на очередную уловку мошенников

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 16:48 Фото: pexels
Казахстанские мошенники придумали новый способ обмана. Они рассылают людям сообщения с требованием оплатить налоговые задолженности, сообщает Zakon.kz.

Эксперты stopfake.kz рассказали, как отличить мошеннические письма от реальных и что делать, чтобы оставаться в безопасности.

"Впервые о "налоговых уведомлениях" от киберпреступников стало известно еще в конце 2023 года. Тогда об этой схеме рассказывали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК. С тех пор в Казнете неоднократно появлялись истории о жертвах подобного рода обмана. Читайте ниже о том, как не пополнить их ряды", – рассказали они.

Как это выглядит

Фейковое "налоговое уведомление" приходит на электронную почту потенциальной жертвы.

В нем изложено требование в кратчайшие сроки погасить "задолженность". Еще там обязательно есть прямая ссылка для оплаты. Пройдя по ней, человек, как несложно догадаться, переводит деньги напрямую мошенникам.

Как распознать обман

Важно помнить, что настоящие налоговые уведомления не рассылают по электронной почте.

Согласно официальной информации на сайте Комитета государственных доходов, уведомления могут отправить заказным письмом по почте, в специальном мобильном или веб-приложении или же через сервисы госкорпорации "Правительство для граждан".

Чего делать нельзя

Старайтесь не открывать электронные письма от неизвестных отправителей.

Такие сообщения лучше удалять непрочитанными. Если вы все же его открыли, то ни в коем случае не переходите по прикрепленным ссылкам и не скачивайте вложенные файлы. Они могут вести на мошеннические сайты или содержать вредоносные программы.

Как проверить реальную задолженность

Узнать, есть ли у вас на самом деле неоплаченные налоги и штрафы, можно с помощью сервисов банков второго уровня и приложения e-Salyq Azamat следующим образом:

  • Kaspi.kz – "Платежи" → "Штрафы и налоги" → "Налоги" → "Долги по налогам" → "Проверить";
  • Halyk Bank – "Все платежи" → "Налоги, штрафы, услуги ЦОН" → "Налоги" → "Оплата налоговой задолженности (транспорт, земля и имущество)" → "Проверить";
  • e-Salyq Azamat – "Электронные сервисы" → "Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам" → "Ввести ИИН" → "Найти".
"Будьте бдительны и помните: если вам предлагают оплатить что-то в удаленном формате, лучше лишний раз перепроверить все данные, чем после пытаться вернуть отданные мошенникам деньги".Эксперты stopfake.kz

Ранее Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана в очередной раз обратилось к гражданам из-за участившихся случаев мошенничества.

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