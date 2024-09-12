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Не отвечайте на видеозвонки: к казахстанцам с предупреждением обратились в МВД

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 12:48 Фото: unsplash
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 12 сентября 2024 года, в очередной раз обратилось к гражданам из-за участившихся случаев мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул официальный представитель ведомства Шынгыс Алекешев, "МВД призывает всех быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников". Также он перечислил несколько простых правил:

  • Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах и соцсетях. Если случайно это сделали, то отключите все устройства в настройках мессенджера.
  • Не отвечайте на видеозвонки от незнакомых людей.
  • Если кто-то по телефону предлагает оформить кредит, продать имущество или перевести деньги на якобы "безопасный" счет – не верьте. Правоохранительные органы и сотрудники банков никогда не проводят такие операции по телефону.
  • Не передавайте свои личные данные, банковские реквизиты, срок действия карт и CVV-коды никому.
  • Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Прежде чем принять решение, изучите все внимательно.
  • И самое важное – устанавливайте приложения только через проверенные магазины, такие как AppStore и PlayMarket.

"Берегите себя и свои данные! Полиция всегда рядом, но многое зависит и от вашей бдительности", – резюмировал Шынгыс Алекешев.

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Ранее сообщалось, что четыре сall-центра интернет-мошенников, обзванивающих иностранцев, накрыли в Алматы.

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