Не отвечайте на видеозвонки: к казахстанцам с предупреждением обратились в МВД
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Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 12 сентября 2024 года, в очередной раз обратилось к гражданам из-за участившихся случаев мошенничества, сообщает Zakon.kz.
Как подчеркнул официальный представитель ведомства Шынгыс Алекешев, "МВД призывает всех быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников". Также он перечислил несколько простых правил:
- Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах и соцсетях. Если случайно это сделали, то отключите все устройства в настройках мессенджера.
- Не отвечайте на видеозвонки от незнакомых людей.
- Если кто-то по телефону предлагает оформить кредит, продать имущество или перевести деньги на якобы "безопасный" счет – не верьте. Правоохранительные органы и сотрудники банков никогда не проводят такие операции по телефону.
- Не передавайте свои личные данные, банковские реквизиты, срок действия карт и CVV-коды никому.
- Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Прежде чем принять решение, изучите все внимательно.
- И самое важное – устанавливайте приложения только через проверенные магазины, такие как AppStore и PlayMarket.
"Берегите себя и свои данные! Полиция всегда рядом, но многое зависит и от вашей бдительности", – резюмировал Шынгыс Алекешев.
Ранее сообщалось, что четыре сall-центра интернет-мошенников, обзванивающих иностранцев, накрыли в Алматы.
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