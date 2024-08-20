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Самозапрет на кредит: мошенники нашли новый способ обмана казахстанцев

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 10:47 Фото: freepik
Казахстанцев предупреждают о том, что мошенники придумали, как выудить информацию, манипулируя самозапретом на кредит, сообщает Zakon.kz.

Мы писали о том, как добровольный отказ от получения займов может уберечь от мошенников. Но, как пишет telegram-канал AQPARAT SAQSHYSY, аферисты придумали новый подход для обмана граждан и здесь.

Новая схема мошенничества заключается в том, что жертве звонит "сотрудник банка", который сообщает, что на ее имя была подана заявка на кредит.

"Обычно гражданин в ответ заявляет, что никакой заявки не подавал. В этом случае мошенник, действующий под видом банковского работника, успокаивает и сообщает, что заявку уже аннулировали. Однако на этом обман не заканчивается. Мошенник предлагает жертве установить самозапрет на выдачу кредитов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Для этого он направляет гражданину ссылку, якобы ведущую на официальный сайт банка для заполнения заявления на самозапрет", – говорится в предупреждающей казахстанцев публикации.

На самом деле эта ссылка ведет на фишинговый сайт, созданный для сбора личной и финансовой информации. Заполнив форму на этом сайте, жертва передаст мошенникам свои персональные данные.

Как избежать проблем в таких случаях?

  • Перезвоните сами в банк по официальному номеру, указанному на сайте банка.
  • Не переходите по ссылкам, полученным в сообщениях в мессенджерах или по СМС в ходе звонков от незнакомцев.
  • Поставить самозапрет на выдачу кредитов и займов можно в личном кабинете на портале eGov, а не на сайтах банков.
  • Проверяйте веб-адреса, так как фальшивые сайты часто имеют незначительные отличия от официальных ресурсов. Обратите внимание на URL-адрес и убедитесь, что он совпадает с адресом, указанным на официальном сайте вашего банка.
  • Никогда не сообщайте свои персональные и финансовые данные во время телефонных звонков, в электронных письмах или сомнительных формах на различных сайтах.

Ранее жителей Казахстана предупредили о новом виде мошенничества, связанном cо сферой жилищно-коммунального хозяйства.

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