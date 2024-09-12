Опрос населения показал поддержку строительства АЭС

Частный фонд "Институт комплексных социальных исследований – Астана" ОФ ИКСИ "СОЦИС-А" в период с 11 по 12 сентября 2024 года провел телефонный опрос населения, сообщает Zakon.kz.

В фонде отметили, что опрос проведен с соблюдением норм законодательства РК – подтверждено письмом ЦИК РК № ЗТ- 2024-05252908 от 11.09.2024 в ответ на уведомление об организации замеров общественного мнения в период проведения референдума.

Объем выборочной совокупности респондентов составил 1 тыс. человек. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент.

В анкету опроса были включены следующие вопросы:

1) Примете ли вы участие в референдуме по строительству АЭС?

2) Какая информация о строительстве АЭС в Казахстане вас интересует?

3) Согласны ли вы со строительством АЭС в Казахстане?

Результаты опроса показали следующее.

Доля респондентов, выбравших варианты "Однозначно пойду" (35,6%) и "По возможности попробую пойти" (20,2%) составила 55,8% от общей выборки. Таким образом, каждый второй опрошенный проявил готовность принять участие в референдуме.

О том, что точно не пойдут голосовать на референдуме, заявили чуть больше десятой части опрошенных (12,2%).

"Предсказуемо высоким оказался процент тех респондентов, которые "пока не определились" со своим намерением участвовать/не участвовать в референдуме (16,6%). 13,6% опрошенных заявили о том, что "впервые слышат эту новость" (впервые слышат новость о вероятности строительства АЭС). Малая часть респондентов (1,8%) затруднились ответить на этот вопрос", – сказано в сообщении фонда "Институт комплексных социальных исследований – Астана".

В вопросе "Какая информация о строительстве АЭС в Казахстане вас интересует?" мнения разнятся в диапазоне от эмоциональных до вполне прагматичных аргументов.

"Так, выбор в пользу ответов с эмоциональными суждениями "возможное воздействие на здоровье граждан" и "возможное воздействие на экологию" составил 59,5% и 54,1% соответственно. Это связано, скорее всего, с тем, что с момента появления в Сети первой информации о вероятности строительства АЭС стали распространяться различные суждения о рисках подобных проектов", – рассказали в фонде.

Важно отметить, что опрошенные граждане высказали и прагматичные запросы на получение информации о конкретных мерах обеспечения безопасности на АЭС: "Меры безопасности по предотвращению аварий" (43,1%); "Управление радиоактивными отходами" (24,9%); "Кадровый потенциал" (16%)* *(Примечание: Сумма не равна 100%, т. к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа).

На вопрос "Согласны ли вы со строительством АЭС в Казахстане?" доля согласных составила 60,4%.

30,1% опрошенных не поддерживают идею строительства АЭС. Почти каждый десятый опрошенный (9,5%) затруднился ответить на вопрос касательно строительства АЭС.

"Данный социологический мониторинг общественных настроений по строительству АЭС показал, что вопрос получил больше одобрения, чем неприятия общества. Также немало и тех, кто еще не определился со своей позицией", – резюмировали исследователи.

Общие выводы исследования:

– желание продемонстрировать свою гражданскую позицию и проголосовать по вопросу строительства АЭС выразили 55,8% респондентов;

– доля поддерживающих строительство АЭС составила 60,4%;

– благодаря проведенному социологическому срезу наметился контур экологических и технических критериев безопасности, требующих дальнейшего публичного разъяснения. В частности, определено, что граждан беспокоит безопасность здоровья и охрана окружающей среды, а также техническая сторона строительства и уровень профессионализма кадрового состава будущих работников атомной станции.