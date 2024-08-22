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Социсследование показало, сколько казахстанцев поддерживают строительство АЭС

Соцопрос, как в Казахстане относятся к строительству АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 14:42 Фото: Zakon.kz
По заказу Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ) с 7 по 18 августа 2024 года был проведен телефонный опрос населения о том, как они относятся к строительству в стране АЭС, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в КИСИ 22 августа, было опрошено 1 200 респондентов: старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента.

"В целом, большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС. Поддерживающие идею строительства АЭС связывают с ней большие надежды, в том числе решение проблемы дефицита электроэнергии к 2030 году", – сообщили в КИСИ.

Противники же идеи строительства АЭС (32,5%) в основном опасаются возможных аварий и их последствий для окружающей среды.

"При этом практически каждый десятый респондент (14,4%) еще не определился со своим выбором. Также половина респондентов (51,0%) считают, что обладают достаточной информацией и уровнем знаний, чтобы проголосовать на референдуме "за" или "против" строительства АЭС", – рассказали в институте.

Кроме того, 12,2% респондентов признались, что имеют фрагментарную информацию, 31,6% опрошенных не владеют ею вовсе, а 5,2% затруднились дать ответ.

"При опросе 42,6% респондентов выразили твердое намерение принять участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в случае его проведения. Еще 16,4% ответили, что скорее примут участие. Не планируют принимать участие в референдуме 25,3% респондентов, 8,9% – скорее не пойдут, а 6,8% затруднились ответить", – заключили в КИСИ.

20 августа 2024 года в Астане прошли публичные обсуждения, которые закрыли цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане.

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