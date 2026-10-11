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События

Беркуты, қаршыға и ителгі: в ВКО определили сильнейших на Кубке Азии

Кубок Азии, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 12:03 Фото: пресс-служба акимата ВКО
Стремительные атаки беркутов, мастерство сокольников и азарт национальных состязаний. В селе Бозанбай Уланского района завершились соревнования по охоте с ловчими птицами в рамках первого открытого Кубка Азии "Шығыс Салбурыны – 2026".

За звание лучших боролись мастера традиционной охоты из разных регионов Казахстана и других стран. Победителей определили в трех дисциплинах: состязаниях с беркутами, қаршыға и ителгі.

Особенно приятно, что в числе призеров оказался представитель Восточно-Казахстанской области Мубарак Халифа Алтай. Он завоевал бронзу в соревнованиях с қаршыға, разделив третью ступень пьедестала с Ерасылом Серікбекұлы из Астаны.

Главные награды Кубка Азии отправились в Жамбылскую, Туркестанскую и Карагандинскую области.

Кубок Азии, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 12:03

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В соревнованиях с беркутами победу одержал Жалғасұлы Серікболсын из Жамбылской области. "Серебро" завоевал Серікбекұлы Ерасыл из Астаны. Бронзовыми призёрами стали Тастанбек Бергенбай из Акмолинской области и Даниярқызы Аяжан из Алматы.

Среди участников, выступавших с қаршыға, сильнейшим признан Махмудхан Заки из Туркестанской области. Второе место занял Бабажан Берікболсын из Жамбылской области. Третье место разделили Мубарак Халифа Алтай из ВКО и Серікбекұлы Ерасыл из Астаны.

Кубок Азии, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 12:03

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В состязаниях с ителгі "золото" завоевал Төлегенұлы Темірәлі из Карагандинской области. Серебряным призёром стал Бабажан Бақдәулет из Жамбылской области. Бронзовые награды получили Кеңес Ануар и Тастанбек Ералы, представляющие Акмолинскую область.

В этом году "Шығыс Салбурыны" приобрел международный масштаб. Фестиваль, который проходит уже в пятый раз, собрал 228 участников, в том числе 176 беркутчей и 52 заводчика и тренера тазы. География впечатляет: Казахстан, Турция, Россия, Китай, Венгрия, Испания, Грузия, Монголия, Кыргызстан и Узбекистан.

Кубок Азии, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 12:03

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Но "Шығыс Салбурыны" давно стал больше, чем просто спортивное состязание. Это возможность прикоснуться к многовековым традициям, увидеть уникальное искусство взаимодействия человека и хищной птицы, которое передается из поколения в поколение.

Құсбегілік занимает особое место в культурном наследии казахского народа. И сегодня главная задача – не только сохранить древнее мастерство, но и заинтересовать им молодежь.

Кубок Азии, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 12:03

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Для Восточного Казахстана проведение Кубка Азии стало еще одной возможностью заявить о себе как о регионе с богатой историей, самобытной культурой и значительным туристическим потенциалом.

Символично, что именно в этом году "Шығыс Салбурыны" вошел в календарь масштабных мероприятий Министерства туризма и спорта Республики Казахстан на 2026 год.

Первый Кубок Азии определил сильнейших, но главная победа этих соревнований гораздо шире спортивных наград, древнее искусство құсбегілік продолжает жить, объединять страны и находить новых последователей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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