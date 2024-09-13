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Чиновник в Актау поплатился за игнорирование прокуроров

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 17:19 Фото: Zakon.kz
Чиновника в Актау оштрафовали за несвоевременное рассмотрение акта прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы прокуратуры Мангистауской области, постановлением суда заместитель руководителя Департамента юстиции региона привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 8 МРП.

Дело об административном правонарушении возбудили после нарушения чиновником сроков рассмотрения представления прокуратуры.


"В частности, должностным лицом не приняты меры по надлежащему рассмотрению представления прокуратуры города свыше одного месяца, установленного законодательством. После требования прокурора по результатам рассмотрения представления восемь частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности, в доход государства взыскано свыше 11 млн тенге. Государственный служащий вину полностью признал и оплатил наложенный штраф", – сообщили в надзорном органе.

Ранее в Алматы госслужащего оштрафовали на 73 840 тенге за незаконную проверку бизнеса.

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