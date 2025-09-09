#АЭС в Казахстане
События

Прокурора Актау задержали в Алматы: начато служебное расследование

Ерболат Абдиров, прокурор Актау, задержание, дебош, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 17:49 Фото: gov.kz
В Казнете распространяют информацию о том, что прокурор Актау Ерболат Абдиров якобы был задержан и оштрафован в аэропорту Алматы за пьяный дебош. В пресс-службе прокуратуры Мангистауской области сделали заявление по этому поводу, сообщает Zakon.kz.

Согласно размещенным данным, это произошло в период его отпуска.

Также отмечено, что теперь в отношении Абдирова составлены административные протоколы по статье 440, часть 1 КоАП РК ("Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения") и статье 434, часть 1 КоАП РК ("Мелкое хулиганство: нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и иные действия, нарушающие общественный порядок").

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области сообщили следующее:

"По данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении сотрудника будут приняты соответствующие меры".

На сайте прокуратуры региона сказано, что стаж работы Ерболата Абдирова в органах прокуратуры составляет 20 лет.

Немного ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) заявили о задержаниях в трех регионах страны. Что произошло, можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
