Прокурора Актау задержали в Алматы: начато служебное расследование
Согласно размещенным данным, это произошло в период его отпуска.
Также отмечено, что теперь в отношении Абдирова составлены административные протоколы по статье 440, часть 1 КоАП РК ("Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения") и статье 434, часть 1 КоАП РК ("Мелкое хулиганство: нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и иные действия, нарушающие общественный порядок").
На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области сообщили следующее:
"По данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении сотрудника будут приняты соответствующие меры".
На сайте прокуратуры региона сказано, что стаж работы Ерболата Абдирова в органах прокуратуры составляет 20 лет.
Немного ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) заявили о задержаниях в трех регионах страны. Что произошло, можно прочитать по этой ссылке.