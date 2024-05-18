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Законодательство РК

В Алматы госслужащего оштрафовали почти на 74 тыс. тенге

В Алматы госслужащего оштрафовали почти на 74 тыс. тенге, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 10:50 Фото: Zakon.kz
Государственный служащий из Алматы наказан за незаконную проверку бизнеса. Его оштрафовали на 73 840 тенге. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В публикации за 18 мая 2024 года сказано, что в прокуратуру Медеуского района обратился руководитель одной из частных клиник по вопросу незаконной проверки со стороны Департамента медицинского и фармацевтического контроля Алматы.

"Установлено, что в департамент поступило заявление на действия медицинского центра. На основании этого обращения сотрудник контрольного органа зарегистрировал и провел проверку субъекта бизнеса. Прокуратурой выявлено, что обратившийся гражданин обжаловал действия совершенно другой медицинской организации с похожим юридическим названием".Пресс-служба прокуратуры Алматы

Несмотря на это, медцентр был подвергнут незаконной проверке.

Учитывая неправомерность действий госоргана, акт и результаты проверки были отменены.

"При этом за нарушение порядка проведения проверки субъектов частного предпринимательства виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 175 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением штрафа в размере 20 МРП (73840 тенге)".Пресс-служба прокуратуры Алматы

14 мая сообщалось, что школьник из Акмолинской области одолжил телефон у подруги и решил пошутить о нападении террористов. Теперь его родителей могут оштрафовать на крупную сумму.

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