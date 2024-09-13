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Цветение сирени осенью удивило жителей Восточного Казахстана

Цветение сирени осенью удивило жителей ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 20:06 Фото: pixabay
В Восточно-Казахстанской области осень с весной перепутали некоторые растения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YK-news.kz, в Серебрянске на днях распустилась сирень. Кадрами цветения поделились местные жители. По их словам, это не единичный случай. Некоторые садоводы и огородники заметили цветы на вишне, яблоне и других насаждениях. Биологи нашли этому свое объяснение.

"Всему причина – глобальное потепление. Вспомните, так было и в прошлом году. Этой осенью цветение также спровоцировано теплой и влажной погодой", – пояснил профессор кафедры биологии ВКУ имени С. Аманжолова Константин Прокопов.

За редким явлением природы наблюдали в прошлом году жители в Актобе, там в середине октября тоже цвела сирень.

Сахибам Садырова
Восточно-Казахстанская область 2024 год
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