Цветение сирени осенью удивило жителей Восточного Казахстана

В Восточно-Казахстанской области осень с весной перепутали некоторые растения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YK-news.kz, в Серебрянске на днях распустилась сирень. Кадрами цветения поделились местные жители. По их словам, это не единичный случай. Некоторые садоводы и огородники заметили цветы на вишне, яблоне и других насаждениях. Биологи нашли этому свое объяснение.

"Всему причина – глобальное потепление. Вспомните, так было и в прошлом году. Этой осенью цветение также спровоцировано теплой и влажной погодой", – пояснил профессор кафедры биологии ВКУ имени С. Аманжолова Константин Прокопов.

За редким явлением природы наблюдали в прошлом году жители в Актобе, там в середине октября тоже цвела сирень.