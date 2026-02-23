Наркотики под кухонным стулом прятал житель Восточного Казахстана

У жителя Восточно-Казахстанской области изъяли более 1,7 кг марихуаны, которые он прятал под кухонным стулом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YK-news.kz, в дежурную часть Катон-Карагайского районного отдела полиции поступила информация о незаконном хранении наркотических веществ в одном из частных домов. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и осмотрели жилье вместе с хозяйственными постройками.

"В одной из них и нашли тайник. Причем спрятан он был весьма необычно – под навесом, внутри кухонного стула. Там обнаружили три полимерных пакета с веществом буро-зеленого цвета со специфическим запахом. В другом помещении стражи порядка нашли и изъяли приспособления для курения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество в полимерных пакетах оказалось высушенной марихуаной. Общий вес – более 1,7 кг. По действующему законодательству это относится к особо крупному размеру", – рассказали полицейские.

Правоохранители призывают казахстанцев вести здоровый образ жизни и сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по номеру 102.

