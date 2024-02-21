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Чиновники из Восточного Казахстана проигнорировали прокуратуру и были наказаны

Чиновники из Восточного Казахстана проигнорировали прокуратуру и были наказаны Фото: freepik
В Восточно-Казахстанской области двух чиновников привлекли к административной ответственности. Они нарушили закон "О прокуратуре", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области 21 февраля 2024 года поделились подробностями произошедшего.

Как оказалось, сотрудники надзорного органа района Самар отправили в районный акимат и органы госдоходов требование о предоставлении необходимых материалов по реализации инвестпроектов.

"Но руководителями отдела сельского хозяйства и Управления госдоходов законные требования прокуратуры были проигнорированы".Пресс-служба прокуратуры Восточно-Казахстанской области

Также отмечено, что их бездействие не осталось без реагирования надзорного органа:

"В итоге постановлениями суда района Самар от 2 и 14 февраля 2024 года за невыполнение требований прокурора руководители указанных уполномоченных органов привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 665 КоАП с наложением штрафа в размере 50 МРП каждому (более 180 тысяч тенге)".

9 февраля 2024 года сообщалось о заместителе руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы. Его подозревают в мошенничестве. По данным Антикора, путем обмана он завладел денежными средствами местного предпринимателя в размере 21 млн тенге под предлогом заключения договоров на услуги по содержанию, уборке дворовых территорий и вывозу ТБО.

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