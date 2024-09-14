Народный штаб: повсеместно чувствуется народная поддержка идеи АЭС

Свыше 200 активных казахстанок со всей страны собрались в Алматы для участия в обучающих курсах по женскому политическому лидерству проекта "Tomiris" женского крыла партии AMANAT, сообщает Zakon.kz.

14 сентября 2024 года с ними встретился спикер Мажилиса, председатель AMANAT Ерлан Кошанов. В рамках мероприятия прошло обсуждение референдума по строительству атомной электростанции в Казахстане, который состоится 6 октября и хода реализации Послания.

Открывая мероприятие, Ерлан Кошанов напомнил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно говорил об огромной роли женщин в жизни общества и в деле всестороннего развития страны. Обеспечение гендерного равенства, защита прав женщин и укрепление семейных ценностей всегда в центре внимания президента и партии AMANAT.

Фото: Али Галым

Он отметил, что за полтора года существования женское крыло стало одной из движущих сил партии AMANAT. В частности, на первом форуме женского крыла обсуждали проблему семейно-бытового насилия. Парламент принял соответствующий закон и недавно он вступил в силу. Кроме того, начали работать новые законы по снижению закредитованности населения, борьбе с лудоманией о которых также много говорили члены женского крыла.

Участники встречи также обсудили одно из самых значимых событий последних дней – Послание главы государства. Председатель партии AMANAT заявил, что каждое Послание – это комплекс конкретных действий, основанных на реальных потребностях и запросах наших граждан. Один из них – нехватка энергии, которая остро ощущается населением и бизнесом в последние годы. В этой связи строительство АЭС должно решить все вопросы энергетической безопасности страны и обеспечить ее дальнейшее экономическое развитие.

Фото: Али Галым

Ерлан Кошанов отметил, что сегодня важно, чтобы идею АЭС поддержало большинство казахстанцев. Поэтому партии и ведущие общественные организации объединились в Народный штаб за строительство АЭС. В настоящее время члены Народного штаба ездят по регионам и встречаются с народом. Уже сейчас повсеместно чувствуется большая поддержка со стороны граждан идеи мирного атома. Люди понимают, что альтернативы АЭС нет и их голос будет решающим в этом судьбоносном вопросе, уверен спикер Мажилиса.

"Сегодня мы видим, что все важные решения, влияющее на дальнейшее развитие страны, принимаются вместе с народом. В этом суть новой политической культуры. Мы все вместе проголосовали за обновленную Конституцию. И сейчас понимаем, что принятое народом решение было правильным. В этот раз, нам также надо объединиться и сделать еще один смелый шаг навстречу прогрессивному развитию нашей страны. 6 октября мы должны принять смелое решение и проголосовать за строительство АЭС", – сказал он.

Фото: Али Галым

В свою очередь ученый секретарь Института ядерной физики Карлыгаш Мунасбаева и начальник учебного центра ядерной и физической безопасности Института ядерной физики Наталья Измайлова рассказали о перспективах строительства АЭС с использованием новейших достижений и разработок, отвечающих требованиям безопасности и экологической среды. А предпринимательница из села Саркан области Жетысу Кенжетай Тазабекова отметила, что проведение референдума по строительству АЭС – это воплощение концепции "Слышащего государства".

Председатель партии AMANAT отметил, что сейчас очень важно, чтобы именно голос профессионалов перебил голоса скептиков и критиков, победил имеющиеся у людей страхи и фобии относительно атомной энергии.

В завершении встречи члены женского крыла партии высказались в поддержку строительства АЭС и призвали всех казахстанцев принять активное участие в референдуме.

Фото: Али Галым

Оплачено из средств ОО "Партия "AMANAT".

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