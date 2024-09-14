В Астане девять автобусных маршрутов изменили схемы движения

В Астане в связи с проведением ремонтных работ временно изменены схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации транспортной компании CTS, в частности, изменения коснулись маршрутов № 17, 36 и 44.

Также в связи с работами на трассе Алматы – Екатеринбург внесены корректировки в схему движения маршрута № 318.

Кроме того, изменены схемы движения маршрутов № 25, 61, а также № 35, 305 и 312.

Пассажиры могут ознакомиться с обновленными маршрутами на информационных стендах или в приложении.

Компания просит жителей и гостей города учитывать эти изменения при планировании поездок.