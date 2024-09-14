В Астане девять автобусных маршрутов изменили схемы движения
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане в связи с проведением ремонтных работ временно изменены схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.
По информации транспортной компании CTS, в частности, изменения коснулись маршрутов № 17, 36 и 44.
Также в связи с работами на трассе Алматы – Екатеринбург внесены корректировки в схему движения маршрута № 318.
Кроме того, изменены схемы движения маршрутов № 25, 61, а также № 35, 305 и 312.
Пассажиры могут ознакомиться с обновленными маршрутами на информационных стендах или в приложении.
Компания просит жителей и гостей города учитывать эти изменения при планировании поездок.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript