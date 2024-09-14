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В Астане девять автобусных маршрутов изменили схемы движения

Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 19:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане в связи с проведением ремонтных работ временно изменены схемы движения ряда маршрутов общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации транспортной компании CTS, в частности, изменения коснулись маршрутов № 17, 36 и 44. 

Также в связи с работами на трассе Алматы – Екатеринбург внесены корректировки в схему движения маршрута № 318.

Кроме того, изменены схемы движения маршрутов № 25, 61, а также № 35, 305 и 312.

Пассажиры могут ознакомиться с обновленными маршрутами на информационных стендах или в приложении.

Компания просит жителей и гостей города учитывать эти изменения при планировании поездок.

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