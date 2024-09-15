Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Где и когда алматинцы смогут посмотреть салют в честь Дня города

Где и когда алматинцы смогут посмотреть салют в честь Дня города , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 18:07 Фото: pixabay
Акимат Алматы 15 сентября сообщил, где и когда жители и гости мегаполиса смогут посмотреть салют в честь Дня города, передает Zakon.kz.

По информации акимата, красочный фейерверк будет организован в парке "Кок-Тобе". Его проведут за счет частных спонсорских средств.


"Сегодня в 21:00 в ходе празднования Дня города состоится включение поздравительной подсветки на телебашне "Кок-Тобе", а также запуск праздничного салюта", – говорится в сообщении.

Сегодня Алматы отмечает День города. По этому поводу в парке Первого Президента прошел традиционный фестиваль Apple Fest-2024. Мероприятие проводится под слоганом "Алматы – наш общий дом". О том, как все было, в фоторепортаже Zakon.kz

Читайте также

Досаев: Бережное отношение и искренняя забота о городе – отличительная черта алматинцев
Досаев: Бережное отношение и искренняя забота о городе – отличительная черта алматинцев
Рабочие, дорожно-ремонтные работы, установка бордюров, бордюры
На Кульджинском тракте временно ограничат движение из-за ремонта
Астана, виды города Астаны, новостройки, жилые дома, виды города Астаны
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 16 по 18 сентября
Диана Абдуллаева
Интересное Алматы 2024 год День города Праздники Салюты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шоу
Гарик Харламов высмеял отношения Григория Лепса с 18-летней возлюбленной
Собчак и Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы
Собчак и Богомолов с размахом отметили годовщину свадьбы
Шоу-бизнес
Волочкова объяснилась после оскорбления дочери Успенской
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: