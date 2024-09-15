Где и когда алматинцы смогут посмотреть салют в честь Дня города

Акимат Алматы 15 сентября сообщил, где и когда жители и гости мегаполиса смогут посмотреть салют в честь Дня города, передает Zakon.kz.

По информации акимата, красочный фейерверк будет организован в парке "Кок-Тобе". Его проведут за счет частных спонсорских средств.







"Сегодня в 21:00 в ходе празднования Дня города состоится включение поздравительной подсветки на телебашне "Кок-Тобе", а также запуск праздничного салюта", – говорится в сообщении.

Сегодня Алматы отмечает День города. По этому поводу в парке Первого Президента прошел традиционный фестиваль Apple Fest-2024. Мероприятие проводится под слоганом "Алматы – наш общий дом". О том, как все было, в фоторепортаже Zakon.kz.

