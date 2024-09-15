Алматы отпраздновал День города мультимедийным шоу и фейерверком на "Кок-Тобе"

В честь Дня города Алматы на телебашне "Кок-Тобе" 15 сентября запустили мультимедийное шоу, сообщает Zakon.kz.

"Ко Дню города запустили яркое мультимедийное шоу на телебашне "Кок-Тобе". Его было видно из разных точек города", – говорится в сообщении акимата мегаполиса.

Отмечается, что завершающим аккордом этого дня стал запуск красочного фейерверка в парке "Кок-Тобе". В акимате подчеркнули, что салют был организован за счет частных спонсорских средств.

Сегодня Алматы отмечает День города. По этому поводу в парке Первого Президента прошел традиционный фестиваль Apple Fest-2024. Мероприятие проводится под слоганом "Алматы – наш общий дом". О том, как все было, в фоторепортаже Zakon.kz.