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Алматы отпраздновал День города мультимедийным шоу и фейерверком на "Кок-Тобе"

Алматы отпраздновал День города мультимедийным шоу и фейерверком на &quot;Коктобе&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 21:51 Фото: акимат Алматы
В честь Дня города Алматы на телебашне "Кок-Тобе" 15 сентября запустили мультимедийное шоу, сообщает Zakon.kz.
"Ко Дню города запустили яркое мультимедийное шоу на телебашне "Кок-Тобе". Его было видно из разных точек города", – говорится в сообщении акимата мегаполиса.

Отмечается, что завершающим аккордом этого дня стал запуск красочного фейерверка в парке "Кок-Тобе". В акимате подчеркнули, что салют был организован за счет частных спонсорских средств.

Сегодня Алматы отмечает День города. По этому поводу в парке Первого Президента прошел традиционный фестиваль Apple Fest-2024. Мероприятие проводится под слоганом "Алматы – наш общий дом". О том, как все было, в фоторепортаже Zakon.kz

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