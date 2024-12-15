Алматинцев поздравили с Днем Независимости РК иллюминацией на "Кок-Тобе"

Фото: скриншот видео

В Алматы в честь Дня Независимости Республики Казахстан флаг нашей страны засиял на LED-экранах города и знаменитой телебашне "Кок-Тобе", сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространился ролик с места события.

"Поздравляем всех алматинцев с праздником! Желаем счастья и благополучия! С Днем Независимости, Казахстан!" – обратилась к алматинцам пресс-служба акимата города. Ранее, в сентябре, Алматы отпраздновал День города мультимедийным шоу и фейерверком на "Кок-Тобе".

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