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Полиция Алматы начала отработку по подросткам

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, камера полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 11:34 Фото: Zakon.kz
С 17 по 19 сентября 2024 года на территории Алматы будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток". В пресс-службе полиции города уточнили, что отработка направлена на предупреждение и пресечение правонарушений среди несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка уточнили, что в мероприятии примут участие представители заинтересованных государственных органов, неправительственных организаций, общественности и средств массовой информации.

"Основная цель мероприятия – предупреждение и профилактика подростковой преступности, в т. ч. пресечение правонарушений среди учащихся организаций образования, выявление административных правонарушений в сфере защиты прав несовершеннолетних, повышение их правовой грамотности, а также предупреждение преступных посягательств в отношении детей".Начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев

Кроме того, в ходе мероприятия особое внимание будет уделено профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, выявлению фактов нахождения детей в развлекательных заведениях и на улице в ночное время без сопровождения законных представителей, а также продаже алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.

"Также будут выявляться взрослые лица, вовлекающие молодежь в антиобщественную деятельность", – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Атырау криминалист по одному слепку от обуви раскрыл кражу.

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